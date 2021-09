Klus chce zabrániť šíreniu dezinformácií o očkovaní, vyzval členské štáty Únie na vytvorenie spoločného postupu

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) v stredu počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli pripomenul partnerom Slovenska v Európskej únii (EÚ) nevyhnutnosť spoločného postupu v boji proti nebezpečným dezinformáciám o očkovaní. Klus o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

Klus vyzval na zastavenie klamstiev, ktoré stoja ľudské životy. „Tie totiž, nepochybne, majú zásadný dosah na mieru zaočkovanosti na Slovensku, keďže jej, bohužiaľ, mnohí občania uverili. Sme svedkami silnej dezinformačnej lobby, čo je doslova alarmujúce,“ napísal.

Štátny tajomník požiadal svojich európskych kolegov o pomoc so zdieľaním úspešných a osvedčených postupov v tom, ako sa im podarilo zvýšiť zaočkovanosť alebo ako prehovorili k niektorým sociálnym platformám, ktoré „stále dostatočne neriešia, že sa aj prostredníctvom nich šíria nepravdy cez rôzne boty a falošné profily“.

Štátny tajomník pripomenul, že jeho výzvu podporili viacerí diplomati aj podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Klus pripomenul, že EK už rieši to, ako majú sociálne platformy fungovať, a nemalo by to trvať dlho.