Klus si želá dobré vzťahy s Ruskom, Slovensko nebude tolerovať hybridnú vojnu

Na dobré vzťahy sú vždy potrební dvaja a týka sa to aj vzťahu Slovenska a Ruskej federácie. Agentúre SITA to povedal Martin Kluss (SaS), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Hybridná vojna dobrým vzťahom neprospieva

Zároveň dodal, že hybridná vojna, ktorú Rusko vedie napríklad v informačnom priestore na Slovensku a v Českej republike, dobrým vzťahom neprospieva a rezort diplomacie ju nie je ochotný tolerovať.

Koncom roka, keď ruský prezident Vladimir Putin prijímal poverovacie listiny od nového slovenského veľvyslanca v Moskve Ľubomíra Reháka, povedal, že chce pestovať dobré vzťahy so Slovenskom. Klus reagoval, že Slovensko si dobré vzťahy s Ruskom želá a dúfa, že veci, ktoré sa v minulosti diali, sa už v budúcnosti diať nebudú.

„Verím, že aj hybridné vojny, ktoré sa vedú aj v rámci dezinformačných kampaní, prestanú mať taký charakter, ako majú v súčasnosti. Zásadne to ovplyvňuje kvalitu demokracie na Slovensku a v prípade pandémie aj verejné zdravie,“ povedal Klus.

Rusko môže byť priateľom a spojencom

Štátny tajomník si želá, aby bolo Rusko nielen obchodným partnerom, ale aj priateľom a spojencom. Poukazuje na deväťdesiate roky, keď krajiny NATO robili spolu s Ruskom vojenské cvičenia (Slovensko vtedy ešte nebolo členom NATO – pozn. SITA). Podľa Klusa sa ešte aj v roku 2008 niesli vzájomné vzťahy v dobrej atmosfére. Začalo sa to ale „kaziť“ po operáciách Moskvy v Gruzínsku a neskôr okupáciou Krymu.

„Stále sa dá ale zísť z kratšej cesty. Prečo sa nebaviť o nejakej európskej, či dokonca spoločnej bezpečnostnej architektúry s Ruskou federáciou do budúcnosti? Pomohlo by to všetkým. Rusku, Európskej únii aj NATO,“ uzavrel štátny tajomník.