Kniha Sex bez ľudí a mäso bez zvierat vás šokuje!

Kniha Sex bez ľudí, mäso bez zvierat veľakrát šokuje, prekvapí, vystraší, niekedy vám zostáva rozum stáť, inokedy neveriacky krútite hlavou. Zdá sa vám to také neskutočné a vzdialené…no pritom vo svete tieto technologické revolúcie už prebiehajú a napredujú. Máte pocit, akoby ste čítali sci-fi, a pritom to je realita.

„Na čisté mäso sa nesmierne teším, z etického, ekonomického aj ekologického hľadiska… A ešte je tu zdravotný dôvod. Keby sme namiesto klobás jedli niečo, čo je plné vitamínov, jedli by sme to s ešte väčšou radosťou. A to musím povedať, že milujem mäso, ale prečo by som ho nemal jesť eticky a zdravšie?“ pýta sa technologický influencer a odborník na umelú inteligenciu Martin Spano.

Vypočujte si podcast s Martinom Spanom, v ktorom rozoberá túto knihu:

Čo všetko už čoskoro prenecháme technike? A ako nás to zmení?

Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky precestujeme štyri kontinenty a navštívime najtemnejšie zákutia internetu. „Vezmem vás do kuchýň, kde sa pripravujú nesmierne drahé kuracie nugetky, na zhromaždenia výlučne pre členov, kde sa ľudia učia spáchať samovraždu, do laboratórií, kde vo vakoch rastú plody, a na diskusné fóra, kde muži plánujú totálnu vojnu proti ženám,“ popisuje britská novinárka a dokumentaristka Jenny Kleeman, autorka skvelej knihy z vydavateľstva Ikar Sex bez ľudí, mäso bez zvierat .

Napríklad v kapitole o sexe bez ľudí navštívi kalifornskú firmu, kde tím odborníkov na AI vyvíja novú ženu, ktorá sa dokáže usmievať, trepotať viečkami, rozprávať (pýtať sa, aj odpovedať), vie vzdychať rôznymi spôsobmi pri rôznych dotykoch. Jej vagína má vlastný vyhrievací a mazací systém…a slúži mužom na sex.

Harmony je nadpriemerná sexuálna bábika, panna, ktorá je viac ako len pomôcka pri masturbácii. Čaká nás SEX bez ĽUDÍ?

Pokrok znamená odvahu zvoliť si iný spôsob myslenia. Musí sa to stať pred technickou inováciou, nie jej následkom.

Kleemanová je novinárka a dokumentaristka, ktorá sa špecializuje na technológie v spojení so sociálnymi záležitosťami. Ona sama sa snaží pochopiť, kam technológie postúpili, čo nás asi čaká a či to naozaj príde. Je skeptická, veľa sa pýta, občas aj vŕta, aby sa dozvedela viac. Niekedy ide až pod kožu, neprijíma to, čo vidí, len tak, bez uvažovania a spochybňovania. Polemizuje a neraz ukazuje svoj znepokojený pohľad na to, čo môže priniesť budúcnosť.

Sex bez ľudí, mäso bez zvierat je kniha o vede, technike a technológiách, o marketingu v súčasnosti („Keď si uvedomím, aké lukratívne by bolo predávať údaje, ktoré od majiteľov zhromaždia sexuálni roboti, zadávateľom reklamy, otrasie to mnou.“).

O základných ľudských túžbach a snoch. Hoci je to miestami zábavné, ironizujúce, musíte to čítať po troškách, pretože niektoré veci vás omráčia, zaskočia a musíte sa nadýchnuť.

Milan Buno, knižný publicista

