Koaličné strany podľa Mikulcovho ministerstva podporujú spojenie prezidentských volieb a eurovolieb

Ministerstvo vnútra SR získalo podporu koaličných strán pri zámere zosúladiť termíny konania volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola volieb prezidenta v roku 2024. Ako ďalej rezort informuje v tlačovej správe, pri obidvoch voľbách získavajú zvolení kandidáti päťročný mandát. Mohli by sa teda konať v rovnakom termíne, tak, ako sa to podarilo presadiť pri tohtoročných spojených župných a komunálnych voľbách.

„Spôsob, akým zmeny zrealizovať, sa nezaobíde bez zmeny Ústavy SR, keďže sa dotknú ústavným zákonom určených lehôt. Presnejšie návrhy by ministerstvo vnútra mohlo mať začiatkom júna,“ uvádza rezort.

Koaličné strany podľa ministerstva vyjadrili podporu aj zavedeniu voľby poštou zo zahraničia v prípade prezidentských volieb. V rámci pripravovanej novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva by podľa rezortu mali nastať zmeny aj v oblasti volebnej kampane. O zmenách však má ešte diskutovať odborná verejnosť a stavovské združenia ako Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska alebo SK8.