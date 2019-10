Kočner mal varovať Trnku, že ho pre nahrávku Gorily zabijú. Záznam poslali na expertízne skúmanie

Marian K. mal varovať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, že ho zabijú. Dôvodom malo byť, že Trnka sa pokúsil vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka Gorilou, teda nahrávkou jeho rozhovorov v konšpiračnom byte, o ktorej bol Haščák presvedčený, že už neexistuje.

Naozaj bezpečné miesto

„Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri Kočner. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy. „Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Marian K.

Ten si kúpil Gorilu a jej kópiu uložil v trezore Trnku. Veril tomu, že trezor generálneho prokurátora je naozaj bezpečné miesto, kde sa nikdy nemôže uskutočniť domová prehliadka.

Kočner klamal Haščákovi

Keď Trnka končil vo funkcii, nahrávku Gorily si odchádzajúci generálny prokurátor zobral so sebou. Marian K. Haščákovi klamal, keď mu povedal, že už žiadna nahrávka neexistuje. Jednu nechal u Trnku, ale mohlo sa stať aj to, že ju tam jednoducho zabudol a nevypýtal si ju od neho späť, píše webový portál.

Trnka je stále prokurátor. Nahrávku jeho rozhovoru s Marianom K. má od novembra 2018 polícia. Dostala už aj znalecký posudok, ktorý hovorí, že hlasy na nahrávke naozaj patria Trnkovi a Marianovi K. a že nejde o zmanipulovaný alebo upravený rozhovor. S informáciou prišiel Denník N, ktorému sa podarilo získať 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom K.

Nahrávku skúmajú experti

Medializovanú nahrávku medzi obvineným podnikateľom Marianom K. a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom polícia zaslala na expertízne skúmanie. Uvádza to na sociálnej sieti Policajný zbor SR.

„V trestnej veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu prijímania úplatku sú naďalej vykonávané procesné úkony. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry nemohol doteraz vypočuť dôležitého svedka, pretože nebol zbavený mlčanlivosti. Minulý týždeň však už prijal súhlas z Generálnej prokuratúry SR na zbavenie mlčanlivosti, v blízkej dobe bude zainteresovaná osoba vypočutá,“ uvádza polícia s tým, že bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť.

Najhoršie predstavy podľa Čaputovej

Generálny prokurátor má byť najvyšším ochrancom zákonnosti, ale zverejnená nahrávka ukazuje opak, zdôraznila prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom agentúru SITA jej hovorca Martin Strižinec. Nahrávka podľa prezidentky potvrdzuje najhoršie predstavy o fungovaní právneho štátu. Verí, že kompetentné orgány budú rýchlo konať.

„Zverejnená nahrávka ukazuje, ako bola táto kontrola zákonnosti podriadená ľudom podozrivým zo spáchania zločinov. Ukazuje, ako bývalý najvyšší predstaviteľ generálnej prokuratúry nebol v službe spravodlivosti, ale spravodlivosť bola slúžkou záujmov skupiny ľudí,“ píše sa vo vyhlásení prezidentky.

„Žiaľ, potvrdzujú sa najhoršie predstavy a indície o fungovaní právneho štátu v nedávnej minulosti. Verím, že ani informácie z tejto nahrávky nezostanú bez rýchlej a jednoznačnej reakcie kompetentných orgánov, pretože všetci potrebujeme veriť tomu, že takto to už na Slovensku fungovať nebude,“ dodala.

Za slušné Slovensko žiada reakciu Čižnára

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal podať podnet na disciplinárne konanie voči svojmu predchodcovi Dobroslavovi Trnkovi. Uvádza to v reakcii na zverejnenú nahrávku Trnku a obvineného podnikateľa Mariana K. iniciatíva Za slušné Slovensko.

Podľa nej Trnka v období, kedy viedol generálnu prokuratúru namiesto toho, aby zabezpečoval poriadne prešetrenie všetkých káuz a prípadov, si otváral šampanské s Marianom K.

„Aj doteraz bolo mnoho dôvodov a podozrení na to, že Trnka nikdy nemal byť generálnym prokurátorom a nemá na prokuratúre čo robiť. Po informáciách, ktoré boli ráno uverejnené v spravodajskom denníku, je asi každému jasné, že dnešný deň musí začať proces, aby nielenže z generálnej prokuratúry odišiel, ale aj bol začatý proces proti nemu,“ uvádza iniciatíva Za slušné Slovensko na svojej facebookovej stránke. Dodáva, že Trnku je potrebné „raz a navždy odstaviť od toho, aby mohol ovplyvňovať spravodlivosť“.

Zastavme korupciu chystá analýzu prokuratúry

Podľa Nadácie Zastavme korupciu by zodpovednosť mal vyvodiť sám Trnka a vzhľadom na medializované informácie by sa mal okamžite vzdať funkcie prokurátora.

„Trnka pôsobí na odbore, kde by mal kontrolovať spisy a činnosť ostatných prokurátorov. Nadácia Zastavme korupciu chystá analýzu prokuratúry a v rámci nej sa rozprávala s mnohými prokurátormi z celého Slovenska. Viacerí z nich sa vyjadrili, že považujú za hanbu, keď v systéme pôsobia ľudia spájaní s Marianom K. a dokonca majú právomoci kontrolovať čestných prokurátorov, prípadne im vydávať pokyny,“ uvádza nadácia.