Kočner, politika aj sociálne témy. Sú známe najlepšie fotografie Slovak press photo 2019

Prezidentské voľby, udalosti súvisiace s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a prípady korupcie na Slovensku dominovali 8. ročníku súťaže Slovak press photo.

Držiteľom hlavnej ceny Slovak press photo 2019 sa stal fotograf denníka Sme Jozef Jakubčo za seriál fotografií prezidentky Zuzany Čaputovej z volebnej noci – Noc s prezidentkou. Meno nositeľa Grand Prix zverejnili organizátori súťaže už začiatkom septembra.

Víťazov ďalších desiatich kategórií a tiež dvoch špeciálnych cien slávnostne vyhlásili vo štvrtok večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Popri spomínaných politických témach, ktoré hýbu už druhý rok Slovenskom, veľké množstvo súťažiacich fotografov mapovalo svojim objektívom aj rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia.

O víťazoch Slovak press photo 2019 rozhodli členovia medzinárodnej poroty, ktorí sa zišli v Bratislave od 30. augusta do 1. septembra. Porote predsedal slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni Joe Klamar.

Jej členmi ďalej boli fotograf Kadir van Lohuizen (agentúra NOOR, Holandsko), fotoeditorka francúzskeho denníka Liberation Fréderique Rondet, český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a tiež zástupca slovenskej fotografickej scény Andrej Balco. Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2 250 snímok, z toho 246 sérií.

Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, taktiež v medzinárodných kategóriách Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument a v novej medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom.

Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy. Medzinárodné kategórie boli okrem slovenských fotografov otvorené aj pre fotografov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. Porota bola najviac spokojná s domácou kategóriou Každodenný život a s medzinárodnou kategóriou Dlhodobý dokument. Ich úroveň podľa jury výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.

Grant Bratislavy, ktorý udeľuje primátor hlavného mesta na základe ukážky projektu, získala Katarína Líšková s projektom Nové Nivy. Mladý talent roka je Timotej Janko.

Všetky fotografie, ktoré postúpili do finále, možno od piatka 4. októbra do 28. októbra vidieť na výstave Slovak press photo 2019 v bratislavskom Domu umenia na Nám. SNP 12.

Súčasťou výstavy sú aj fotografie, ktoré vznikli v rámci minuloročného Grantu Bratislavy pod názvom Čas oddychu. Grant minulý rok vyhral a fotografie rok pripravoval fotograf Ján Viazanička. Jeho projekt zachytáva spôsoby, akým ľudia trávia svoje dovolenky a čas oddychu v Bratislave.

Nad 8. ročníkom súťaže Slovak press photo prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Slovak press photo 2019 – výsledky

prehľad ocenených a finalistov

AKTUALITA

Samostatné fotografie: 1. miesto: Tomáš Benedikovič: Kočner, Denník N

Finalisti: Tomáš Halász: Prvá sviečka pani prezidentky, MONO; David Ištok: Rozhovor, Aktuality.sk; Matej Kalina: Rok Kuciaka (zo série), News and Media Holding a. s.

Série: 1. miesto: Jozef Jakubčo: Noc s prezidentkou, Denník SME

Finalisti: Boris Németh: Dva pochody, .týždeň

REPORTÁŽ

Série: 1. miesto: András Á. Cséfalvay: Vivien, Parameter.sk

Finalisti: András Á. Cséfalvay: Agneša a Jozef, Parameter.sk; Boris Németh: Český Krumlov, .týždeň

KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Samostatné fotografie: 1. miesto: Ondrej Čechvala: Ľudia z hôr (zo série), voľný fotograf

Finalisti: Katarína Líšková: Odviate vetrom (zo série), voľná fotografka; Róbert Ragan: Huncovce – stred vesmíru (zo série), voľný fotograf

Série: 1. miesto: Alexander Rehorovský: Správa o stave mojej duše, voľný fotograf

Finalisti: Robert Barca: (Nikdy) Sami, voľný fotograf ; Ondrej Čechvala: Údolie, voľný fotograf; Marek Pupák: Slovenská rapsódia, voľný fotograf

PORTRÉT

Samostatné fotografie: 1. miesto: Šimona Müllerová: Dievča, 15 rokov, po najlepšom koncerte svojho života, voľná fotografka

Finalisti: Tomáš Benedikovič: Matúš Vallo, Denník N; Karina Kaľatová: Plynúce roky, voľná fotografka

Série: 1. miesto: Soňa Maletz: Common People, voľná fotografka

Finalisti: Timotej Janko: Puto, študent; Maňo Štrauch: Živé knihy, TREND

ŠPORT

Samostatné fotografie: 1. miesto: Michal Svítok: Posledná? (zo série), TASR – obrazová redakcia

Finalisti: Martin Baumann: Nástup na Majstrovstvá Európy vo volejbale, TASR – obrazová redakcia; Richard Dömös: 10 sekúnd, voľný fotograf

Série: 1. miesto: Juraj Sedlák: 5 dní, voľný fotograf

Finalisti: Martin Baumann: Zlaté Flachau, TASR – obrazová redakcia; Daniel Stehlík: Oslava Bílych andelov, MY Žilinské noviny

SVET UMENIA A KULTÚRY

Samostatné fotografie: 1. miesto: Michal Babinčák: Vogue (zo série), voľný fotograf

Finalisti: Michal Augustini: Are you sure? (Si si istý?), voľný fotograf; Richard Köhler: Hanka Gregušová NYC Quartet (zo série), voľný fotograf; Matej Pancurák: Moment z performácie, voľný fotograf

Série: 1. miesto: Boris Németh: Mágia Pohody, .týždeň

Finalisti: Eduard Genserek: LIVE MEDIA PERFORMANCE, voľný fotograf

PRÍRODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Samostatné fotografie: 1. miesto: Tomáš Benedikovič: Mariupol počas ruskej blokády Azovského mora (zo série), Denník N

Finalisti: Tomáš Benedikovič: Mariupol počas ruskej blokády Azovského mora (zo série), Denník N; Tomáš Hulík: Boj o potravu – orol skalný vs. šakal zlatý, voľný fotograf

Série: 1. miesto: Vanda Mesiariková: Sídlisko s výhľadom, voľná fotografka

Finalisti: Vlado Bača: Modifikovaná krajina, voľný fotograf; Marek Molnár: Ochranári zachraňujú mokrade v Medzibodroží, voľný fotograf

ŠTUDENTI A MLADÍ FOTOGRAFI DO 26 ROKOV

medzinárodná kategória

Samostatné fotografie: 1. miesto: Alexandra Chudá: Fashion Live (zo série), voľná fotografka

Finalisti: Zora Demková: Jedlíkova 11 (zo série), voľná fotografka; Paula Malinowska: Atlas periférií (zo série), voľná fotografka

Série: 1. miesto: Zuzana Jakabová: Niekde uprostred ničoho, voľná fotografka

Finalisti: Hana Dubovská: Stužková, voľná fotografka; Maria Shakhnazarova: Za bránami Camphillu, voľná fotografka

DLHODOBÝ DOKUMENT

medzinárodná kategória

Série: 1. miesto: Peter Dobiš: Periféria, voľný fotograf

Finalisti: Krzysztof Goluch: Hotel, Przeglad Lokalny (Poľsko); Jana Hunterová: Strašidelné údolie (fotografický denník), voľná fotografka (ČR); Simon Móricz-Sabján: Krajina bahna, Világgazdaság (Maďarsko)

FOTOGRAFIA VYTVORENÁ MOBILNÝM TELEFÓNOM

medzinárodná kategória

Samostatné fotografie: 1. miesto: Róbert Kotrus: Posledná dávka, voľný fotograf (SR)

Finalisti: Pavol Mikulášek: Teplé letné popoludnie (zo série), voľný fotograf

Série 1. miesto: Jana Hunterová: Nová šanca (Domov sv. Márie Magdalény v Jiřetíne pod Jedlovou), voľná fotografka (ČR)

GRANT BRATISLAVY

Katarína Líšková: Nové Nivy, voľná fotografka

MLADÝ TALENT ROKA

Timotej Janko

GRAND PRIX

Jozef Jakubčo: Noc s prezidentkou (séria)