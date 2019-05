Kohút je nadmieru spokojný so zaradením domácich do Košíc, Slovensko potrebuje väčší štadión

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel je milo prekvapený úrovňou hry, ale aj organizáciou práve vrcholiacich majstrovstiev sveta na Slovensku.

„Bolo tu takmer 120 hráčov z NHL, čo je veľmi dobré číslo. Sme radi, že prichádzajú v takomto počte. Atmosféra v arénach bola výnimočná, fanúšikovia si zápasy užili. Chcel by som sa tiež poďakovať organizačnému výboru a dobrovoľníkom, ktorí odviedli skvelú prácu,“ skonštatoval 69-ročný rodák z Fribourgu na hodnotiacej tlačovej konferencii v Bratislave.

Veľký záujem aj o fanzóny

Šéfom organizačného výboru MS 2019 bol rovnako ako pred ôsmimi rokmi Igor Nemeček.

„Som veľmi hrdý na svoj tím, ktorý sa podieľal na príprave šampionátu v oboch mestách. Slovensko je hokejová republika. Nie je to iba motto. Dodnes videlo zápasy v Košiciach a Bratislave 436-tisíc divákov, čo je krásne číslo. Stále máme pred sebou štyri zápasy a verím, že prekonáme hranicu 450-tisíc fanúšikov,“ povedal na tlačovej konferencii Nemeček. Veľkému záujmu sa tešili aj oficiálne fanzóny svetového šampionátu, hoci v niektorých dňoch nepanovalo na Slovensku priaznivé počasie. Doteraz ich navštívilo 201 665 hokejových fanúšikov.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút vyzdvihol zaradenie slovenského národného tímu do košickej A-skupiny. „Nebol to risk, ale výzva presunúť naše mužstvo do Košíc. Rozhodli sme sa na základe presných analýz. Výsledok prekročil naše očakávania. Nie tak v číslach, ale v atmosfére, ktorá v Košiciach panovala. Sme všetci šťastní, čo sme na tomto podujatí pracovali,“ zhodnotil Kohút.

Slovensko potrebuje väčší štadión

Napriek spokojnosti s organizáciou 83. majstrovstiev sveta v hokeji Slovensku hrozí, že ďalší šampionát v nasledujúcich rokoch už hostiť nebude. Dôvodom je nízka kapacita štadiónov v Bratislave a v Košiciach.

„Myslím si, že Slovensko nebude môcť zorganizovať ďalšie majstrovstvá sveta, pokiaľ nebude mať štadión s vyššou kapacitou. To je teraz úloha pre všetkých, ktorí pracujú okolo hokeja, ale aj pre štát, aby sa takýto štadión postavil. Po rozhovore s Reném Faselom si myslím, že bez toho neexistuje šanca, aby sa svetový šampionát na Slovensko vrátil. Kapacita by mala byť približne 12 až 13-tisíc miest,“ dodal Kohút.