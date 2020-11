Kolíková a Korčok dostali úlohu, Slovensko sa chce zúčastniť na konaní v prípade smrti Chovanca

Vláda SR zaviazala ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) a ministra zahraničných veci a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nom. SaS), aby vykonali potrebné kroky k tomu, aby sa Slovensko zúčastnilo na konaní vedenom v Belgickom kráľovstve v prípade smrti Jozefa Chovanca.

Prioritou je objasnenie prípadu

Dostali tiež za úlohu prijať opatrenia, ktoré zabezpečia objasnenie prípadu. Na 51. schôdzi kabinetu predložila tento návrh šéfka rezortu spravodlivosti.

„Keďže smrť občana SR v zahraničí by mala byť vždy náležite vyšetrená, obzvlášť ak sa stala za okolností ako v prípade pána Chovanca, prioritou Slovenskej republiky by malo byť objasnenie prípadu a vyvodenie eventuálnej zodpovednosti za smrť Jozefa Chovanca,“ uviedlo v materiáli predloženom na rokovanie vlády ministerstvo spravodlivosti.

Rezort navrhuje, aby Slovenská republika vstúpila do konania v postavení poškodenej strany, čo by umožnilo Slovensku požiadať o vykonania doplňujúcich úkonov.

„V prípade nemožnosti priameho zapojenia Slovenskej republiky do konania sa navrhuje prijať iné opatrenia, ktoré umožnia riadne objasnenie smrti Jozefa Chovanca. Medzi takéto opatrenia môže patriť napríklad finančná pomoc pani Chovancovej za účelom zabezpečenia prekladu súdneho spisu do slovenského jazyka, čo by umožnilo slovenským znalcom vyhotovenie znaleckého posudku pre účely trestného konania vedeného v Belgickom kráľovstve,“ dodal rezort.

Jednostranné, písomné, tajné

Prípad vyšetruje príslušný belgický vyšetrovací súd. Generálny prokurátor v Mons objasnil, že vyšetrovanie úmrtia Chovanca naďalej pokračuje a ide o konanie jednostranné, písomné a tajné. Aktuálne má prístup k spisu len generálna prokuratúra a žalobca, teda manželka Jozefa Chovanca.

Tá v januári 2020 od prokuratúra obdržala spis od vyšetrovacieho sudcu, ktorému následne bola doručená žiadosť právnych zástupcov o vykonanie dodatočných úkonov, ktoré boli povolené a ktorými sa vyšetrovanie aktuálne zaoberá.

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.