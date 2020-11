Kolíková a Korčok reagujú na iniciatívu maďarskej ministerky spravodlivosti o vytvorení profesorskej a juniorskej siete V4

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS.) a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa zhodli, že ich spoločným cieľom je právny štát na Slovensku a nemajú preto problém viesť o tom diskusiu aj v rámci Európskej únie (EÚ).

Uviedol to šéf rezortu diplomacie v reakcii na status maďarskej ministerky spravodlivosti Varga Judit o vytvorení takzvanej profesorskej siete V4 a juniorskej siete V4, ktorá ma za cieľ analyzovať situáciu a formulovať niečo ako osobitný postoj tohto regiónu k princípom právneho štátu, ktoré by mali byť iné ako tie, ktoré presadzuje EÚ.

Prekvapenie aj šok

„Prekvapuje ma to a v niečom zároveň aj šokuje, pretože jednak na vytvorení takejto iniciatívy nebola v rámci krajín V4 dohoda. V niečom to preto vnímam aj ako zneužívanie značky V4. Zároveň si nemyslím, že toto je správny postoj, pretože princípy, ktoré platia pre právny štát a demokraciu by mali platiť bez ohľadu na to, z ktorého som regiónu,“ uviedla pre agentúru SITA ministerka Kolíková.

Judit Varga vo svojom statuse opísala iniciatívu ako vytvorenie vedomostnej základne, ktorá môže predstavovať dôveryhodnú národnú, konzervatívnu, kresťansko-demokratickú alternatívu k liberálnemu a federalistickému smeru.

Iniciatíva Maďarska

Minister zahraničia Ivan Korčok uviedol, že vedel o iniciatíve maďarskej vlády založiť inštitút pre otázky právneho štátu. Netušil však, že bude nazvaný ako inštitút V4.

„Nepovažujeme za zmysluplne vytvárať alternatívne pohľady V4 na princíp právneho štátu. Naopak, treba urobiť všetko preto, aby tato otázka nerozdeľovala štáty EU,“ dodal pre agentúru SITA Korčok.

Nesprávne a nepotrebné

Kolíková nepovažuje za správne, že bola takáto iniciatíva vytvorená bez dohody a nemyslí si, že pre budovanie silného právneho a demokratického štátu na Slovensku je potrebné vytvárať takúto regionálnu iniciatívu.

„Som presvedčená, že v otázke demokratického alebo právneho štátu sú dôležité hodnoty, ktoré vnímame rovnako v rámci celej EÚ bez ohľadu na to, či máme nejaké špecifické udalosti, ktoré sa tykajú minulosti našej krajiny alebo inú spoločenskú situáciu, ktorá môže byť v niečom aktuálne osobitá. A takto som to aj tlmočila v rámci dlhšieho rozhovoru či už ministerke spravodlivosti Maďarska, ale aj ministerke spravodlivosti Českej republiky,“ uzavrela Kolíková.