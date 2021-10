Kollár nepodporí Kolíkovej reformu súdnej mapy, ani keby to malo znamenať odchod Sme rodina z koalície

Rozhodnutia súdov, ktoré prichádzajú včas a sú v kvalite, ktorej občan rozumie, si vyžadujú existenciu väčších súdnych obvodov.

V rámci obhajoby reformy súdnej mapy to v pondelok skonštatovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova (nom. SaS).

Ako uviedla, uvedomuje si, že rušenie niektorých súdov zasiahne do života mnohých ľudí, podľa nej je to však v rámci skvalitnenia rozhodovacej činnosti nevyhnuté.

V Trenčíne ostane pracovisko

Ministerka tiež povedala, že si uvedomuje, že rušenie súdov v niektorých mestách pre ne znamená stratu prestíže „Určite sme sa zaoberali každým mestom, každou obcou,“ povedala ministerka.

Zároveň však zdôraznila, že bežný občan sa na súd dostane len niekoľkokrát v živote a prípadná dlhšia cesta na súd bude kompenzovaná kvalitnejším rozhodovaním.

To sa dosiahne napríklad špecializáciou senátov v rámci väčších súdnych obvodov. „Nedá sa tiež pozrieť len na to, či je to veľká plocha alebo malá plocha,“ zdôraznila ministerka s tým, že v tejto súvislosti je potrebné vyhodnocovať viacero faktorov.

Kollár súčasný návrh reformy nepodporí

Zmena sídel súdov navyše podľa Kolíkovej neznamená automaticky zánik pracovísk. Takýmto príkladom je podľa nej Trenčín, kde napriek avizovanému rušeniu krajského súdu má zostať pracovisko.

„Som pripravená poskytnúť možnosť, aby na tých pracoviskách boli celé agendy,“ povedala ministerka. Doplnila, že návrh reformy je stále v medzirezortnom pripomienkovom konaní a je ešte priestor pre rokovanie so všetkými koaličnými partnermi.

Šéf parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa v pondelok vo Vranove nad Topľou vyjadril, že súčasný návrh reformy súdnej mapy nepodporí, ani keby to malo znamenať odchod hnutia z vlády. Rušenie niektorých súdov podľa neho totiž prispeje k vyľudňovaniu regiónov. Zároveň povedal, že ministerka Kolíková údajne zabránila jeho stretnutiu so zamestnancami vranovského okresného súdu.

Ministerka v tejto súvislosti povedala, že nikomu nedáva žiadne príkazy, s kým môže alebo nemôže komunikovať. Pokiaľ ide o samotný súd vo Vranove nad Topľou, ten by podľa nej mal byť v rámci reformy transformovaný na detašované pracovisko Okresného súdu v Humennom.