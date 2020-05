Kolíková plánuje zaviesť efektívnejší mechanizmus na ochranu obetí domáceho násilia

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v rámci plánovaných reforiem justičného systému uvažuje aj nad novým mechanizmom, ktorý by pomohol obetiam domáceho násilia. Ako uviedla 20. mája na stretnutí s novinármi, inštitút by sa mal uplatňovať v prípade zlyhania polície a prokuratúry.

Revolučná myšlienka

„Keď poviem, že rozmýšľame o súkromnej obžalobe, tak to teraz bude pôsobiť veľmi revolučne, tak som to veľmi nechcela povedať. Ale asi to je to, čo tomu tak najlepšie napovedá,“ vysvetlila ministerka.

Kolíková v tejto súvislosti zdôraznila, že je potrebné otvoriť debatu na tému, aké efektívne nástroje by mali existovať pre situácie, keď sa v prípadoch domáceho násilia javí, že sa podnet obete niekde „zasekol“.

„A je otázka, samozrejme, ako by to malo byť nastavené, pretože to môže byť nastavené tak, že je ten podnet odmietnutý nejakým spôsobom a potom je nejaký mechanizmus, ktorý nastane,“ skonštatovala ministerka.

Odhaľovanie domáceho násilia je komplikované

Dodala, že keď pri postihovaní domáceho násilia „štandardný proces“ zreteľne nebude fungovať, nahradí ho iný proces.

„Aby polícia a prokuratúra vedeli, že keď nezafungujú riadne a včas, tak tu bude iný mechanizmus, ktorý zafunguje a pôjde to mimo nich,“ uzavrela ministerka.

Podľa policajných štatistík na Slovensku ročne zaznamenajú približne 1600 prípadov domáceho násilia.

Vedúca poradne pre obete domáceho násilia v neziskovej organizácii Centrum Slniečko Sylvia Gancárová v máji pre agentúru SITA uviedla, že odhaľovanie domáceho násilia je pre orgány činné v trestnom konaní komplikované, pretože vo väčšine prípadov pre tento druh kriminality neexistujú svedkovia.