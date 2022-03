Kolíková považuje Ficove vyjadrenia za útok na justíciu a súčasť stratégie (video)

Štvrtkové vyjadrenia predstaviteľov strany Smer-SD, konkrétne poslanca Roberta Fica (Smer-SD), považuje ministerka spravodlivosti Maria Kolíková (nom. SaS) za útok na justíciu.

Podľa šéfky rezortu spravodlivosti je takýto útok nebezpečný pre justíciu aj pre právny štát, pretože znevažuje bez konkrétnych faktov všetkých predstaviteľov justície, osobitne Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Stanovisko ministerky poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Súčasť stratégie

Kolíková považuje útok za súčasť stratégie. „Aby dotknutí sudcovia, keďže boli aj konkrétne menovaní, sa prirodzene právne bránili voči urážkam a hrubému znevažovaniu, čím by sa následne vytvoril priestor na to, aby boli prípadne namietaní pre svoju zaujatosť a mohol by sa tým skomplikovať akýkoľvek súdny proces, ktorý súvisí s vyšetrovaním korupčných trestných činov prepojených aj na politických predstaviteľov či nominantov spomínanej strany,“ skonštatovala ministerka a dodala, že verí, že justícia tieto útoky zvládne a nenechá sa vyprovokovať.

Predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico na tlačovej konferencii vo štvrtok 17. marca uviedol, že niektorí vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry pri vyšetrovaní medializovaných káuz sledovali, akí sudcovia majú práve službu na Špecializovanom trestnom súde. Niektorí totiž podľa neho vyšetrovateľom viac vychádzali v ústrety, napríklad pri návrhoch na väzobné stíhanie obvinených.

Sabová podala trestné oznámenie

Jednou z takýchto sudcov bola podľa Fica sudkyňa ŠTS Ružena Sabová. Tá na Fica podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov zasahovania do nezávislosti súdu a ohovárania.

Fico kritizoval tiež šéfa ŠTS Jána Hrubalu, ktorý je podľa neho zaujatý. Ten v reakcii skonštatoval, že Fico klame a rozpisy služieb sudcov sú podľa neho policajtom známe, avšak sudcovia z povahy veci nemôžu niesť a nenesú zodpovednosť za to, kedy ktorý návrh je súdu predložený.