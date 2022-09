Kolíková zakročila v prípade sexuálne zneužívaného dievčaťa a skritizovala nepochopiteľný postup súdov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS) podala opravný prostriedok v prípade sexuálneho zneužívania, ktorého obeťou bolo mladé dievča.

„Je pre mňa nepochopiteľné, že krajský súd vec trikrát vrátil okresnému súdu, ten vydal úplne protichodné rozsudky s nejasným odôvodnením a potom sa celé rozhodovanie vlieklo dlhých deväť rokov a vystriedali sa v ňom štyria sudcovia. Celé súdne konanie trvalo neuveriteľných 13 rokov, počas ktorých muselo mladé dievča opakovane vypovedať o tom, čo musela zažívať,“ uviedla Kolíková.

Podľa ministerky je zneužívanie detí absolútne neprijateľné, proti čomu sa štát musí jednoznačne a rázne postaviť. „Podala som dovolanie, lebo mám za to, že tu bol porušený zákon. Vzhľadom na okolnosti danej veci sa ukazuje, že tzv. poľahčujúce okolnosti tu boli naozaj vyhodnotené zle. Nebol tu vôbec braný ohľad na obeť, vychádza nám to tak, že tu mala byť trestná sadzba od sedem do 15 rokov. Prokuratúra a súdy vysielajú svojím postupom a rozhodnutiami signál, ktorý je vnímaný tak verejnosťou, ako aj obeťami obdobných trestných činov a možnými budúcimi páchateľmi,“ povedala ministerka. Podľa Kolíkovej je potrebné, aby súd vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol.