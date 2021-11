Kolíková: Žilinka by nemal používať paragraf 363 Trestného poriadku v takejto miere

Generálny prokurátor Maroš Žilinka by nemal používať paragraf 363 Trestného poriadku v takejto miere. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres.

Zrušenenie obvinenia Pčolinského a Haščáka

Maroš Žilinka napríklad na základe paragrafu 363 Trestného poriadku zrušil obvinenie voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému a podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi.

Paragraf 363 umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.

Dva alternatívne návrhy novely

Ministerka spravodlivosti doplnila, že zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku bola pripravená dať do medzirezortného pripomienkového konania, nepadla však dohoda na koaličnej rade. Kolíková pritom pripravila dva alternatívne návrhy novely.

Prvý zúžil ustanovenie iba na tie veci, v ktorých nerozhodol súd. Ide napríklad o vzatie do väzby. „Druhý ho zúžil ešte viac a umožňoval by generálnemu prokurátorovi vstupovať do veci len spôsobom, že skôr bude vracať veci do trestného konania a nie ich stade vynímať,“ dodala.