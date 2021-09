Kolíkovej ministerstvo predložilo návrh zákona o zriadení správnych súdov do pripomienkového konania

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zriadení správnych súdov. Prvostupňové správne súdy by mali sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ide o súčasť reformy súdnej mapy. Informovala o tom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na pondelkovej tlačovej besede.

„Okrem toho, že sme už zriadili najvyšší správny súd, chceme k nemu vytvoriť podobne aj prvý stupeň správnych súdov. To znamená, že sme odčlenili správne súdnictvo od všeobecného súdnictva,“ vysvetlila Kolíková.

Súčasťou správneho súdnictva sú napríklad spory o daniach, stavbách či dôchodkoch. Ide o spory medzi občanom a štátom. Šéfka rezortu doplnila, že vytvorením samostatného správneho súdnictva vzniká možnosť na špecializovanie sudcov.

Obvody kopírujú územnosprávne členenie

Pod trnavský správny súd bude spadať Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj. Ďalší správny súd so sídlom v Banskej Bystrici bude pre Žilinský, Nitriansky a Banskobystrický kraj a pod súd v Košiciach bude patriť Košický a Prešovský kraj.

„Tieto obvody nekopírujú obvody, ktoré navrhujeme pre všeobecné súdnictvo. Je to aj preto, lebo považujeme za dôležité, aby sme pre správne súdnictvo kopírovali územnosprávne členenie, keďže sem patria aj spory, ktoré súvisia so samosprávou,“ vysvetlila ministerka spravodlivosti s tým, že trnavský súd by mal mať najväčší nápor vecí.

Zároveň je presvedčená o tom, že prvostupňový správny súd by mal sídliť v Trnave vzhľadom na to, že najvyšší správny súd sídli v Bratislave. Na priestory nových súdov v Trnave a Banskej Bystrici rezort spravodlivosti využije prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že sudcovia, ktorí robia správnu agendu na všeobecných súdoch, prejdú na nové správne súdy. „Tu nepredpokladáme výberové konanie. Je to osobitný proces, ktorý dizajnujeme ako preloženie s pohovorom na súdnej rade,“ objasnila.

Kolíková chce viac sudcov

Kolíková zároveň očakáva posilnenie sudcovského stavu v správnej agende. V súčasnosti sa v Prešovskom a Košickom kraji venuje tento agende 14 sudcov, v Banskej Bystrici, Žiline a Nitre tiež 14 sudcov a v Bratislave, Trenčíne a Trnave 22 sudcov. Ministerka by bola rada, keby sa tento počet zdvojnásobil.

„V rámci najvyššieho správneho súdu je agenda, ktorú nebudú mať prvostupňové súdy vo svojom vienku, a to je vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti,“ pokračovala ministerka.

Plánom je, aby nové správne súdy boli zriadené už na budúci rok. „Od marca chcem mať možnosť ich zriaďovať s tým, že plná agenda by bola spustená k 1. septembru budúceho roka,“ uviedla Kolíková.