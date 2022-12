Kollár chce ochrániť ľudí prijatím štátneho rozpočtu a pripravením Slovenska na predčasné voľby

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) bude robiť všetky kroky preto, aby ochránil ľudí pred vysokými cenami elektrickej energie, plynu a tepla.

Kollár to uviedol v piatok po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová odvolala vládu Eduarda Hegera (OĽaNO).

„Nebudeme sa zaoberať žabomyšími vojnami, urážkami alebo sebaľútosťou. Aby sme ľudí ochránili musíme prijať štátny rozpočet a pripraviť Slovensko na predčasné voľby,“ tvrdí Kollár.

Možná je aj úradnícka vláda

Zároveň uviedol, že majú veľmi málo času na to, aby pripravili zmenu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.

„Dostali sme na to od prezidentky jeden mesiac. Z jej slov som však vycítil, že by to bolo dobré pripraviť už budúci týždeň,“ uviedol predseda parlamentu a dodal, že sa bude už dnes snažiť rokovať s lídrami opozičných strán i s najbližším koaličným partnerom.

Zároveň uviedol, že ak nebude schválená novela ústavného zákona, nebudú predčasné parlamentné voľby a prezidentka zostaví úradnícku vládu. „Treba si uvedomiť, že keď nepríjmeme rozpočet, tak nevieme doručiť pomoc, nevieme splniť naše záväzky voči zdravotníkom či učiteľom. Nebudeme vedieť garantovať ceny elektriny, plynu a tepla,“ zdôraznil Kollár.

Referendum nebudú zrušené

Taktiež informoval, že už sa dnes rozprával s lídrami opozičných strán Smer – sociálna demokracia a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), pričom s lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim má v piatok naplánované stretnutie.

„Mám prísľub, že budú kooperatívni a tiež nechcú v súvislosti s tým robiť problém. Určite budú mať snahy upraviť návrh štátneho rozpočtu, pokiaľ to budeme schopní akceptovať, akceptujeme to a budeme ho musieť prijať veľmi rýchlo,“ uviedol šéf parlamentu.

Ak poslanci parlamentu schvália novelu ústavného zákona, januárové referendum sa podľa Kollára aj napriek tomu uskutoční. „Zatiaľ nie sú možnosti zrušenia referenda, nemáme to upravené v zákone. Neevidujem požiadavku, že by chcel niekto uskutočniť takúto zmenu zákona,“ doplnil.

Podľa Kollára by sa však referendum malo používať aj na takýto účel. „Niektoré strany nechcú, aby sa referendom mohla odvolať vláda alebo zmeniť dĺžka trvania volebného mandátu poslanca,“ povedal predseda parlamentu.