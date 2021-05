Kollár chce stále vyjednávať o kolúznej väzbe, návrh zákona stiahne až po dohode s Kolíkovou

V prípade, že sa hnutie Sme rodina nedohodne s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), je pripravené pokračovať s vlastným návrhom zákona upravujúcim kolúznu väzbu. Povedal to v stredu predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) po tlačovej besede na Úrade vlády SR.

„Ak nás podporia niektorí koaliční poslanci, môžeme to dostať do druhého čítania. Budeme tým pádom mať ešte jeden mesiac na to, aby sme pripravili dohodu s pani ministerkou. Lebo ten zákon by mala priniesť na júnovej schôdzi,“ pokračoval Kollár.

Mária Kolíková pripravila spolu s pracovnou skupinou návrh, ktorý upravuje dĺžku kolúznej väzby a zaradila ho do medzirezortného pripomienkového konania. Svoj návrh predstavila aj poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina).

Boris Kollár ďalej uviedol, že tento postup nevníma ako porušenie koaličnej dohody, pretože ten zákon nebol prijatý. „Stále chceme vyjednávať a stále sme pripravení náš zákon stiahnuť, aj keby prešiel do druhého čítania, pokiaľ sa dohodneme na spoločnom znení s pani ministerkou Kolíkovou,“ dodal Kollár s tým, že oslovil aj ďalších koaličných poslancov, ktorí možno vyslovia podporu návrhu hnutia Sme rodina.