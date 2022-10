Kollár povedal, prečo prijali poslankyňu Tabák a kedy príde definitívny koniec Hegerovej vlády

Ak v parlamente neprejde zákon o štátnom rozpočte, nebudeme vedieť schváliť platy učiteľom či navýšiť príplatky lekárom, tvrdí predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Prezieravé riešenie

Povedal to v stredu 5. októbra v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. „Plán A je prijať štátny rozpočet, ale iba hlupák nemyslí na to, keď to neprejde,“ uviedol Kollár a dodal, že pokiaľ sa rozpočet nepríjme, „je to definitívny koniec tejto vlády“.

Na otázku moderátora Nora Dolinského prečo sa rozhodol do hnutia prijať poslankyňu Romanu Tabák odpovedal, že by prijal kohokoľvek, kto sa rozhodne stáť na strane tejto vládnej koalície.

„Treba si uvedomiť, že ak poslanec z vládnej koalície z akýchkoľvek dôvodov z jednej koaličnej strany odíde a mal by sa dostať na stranu opozície, tak by sme stratili hlas na tejto správnej strane,“ vysvetlil a tento krok nazýva aj prezieravým riešením, ako si udržať poslancov v koalícii.

Rokovania so Sulíkom a Ficom

Kollár tiež tvrdí, že k žiadnemu kupčeniu s hlasmi v parlamente nedochádza. „Toto môžem vylúčiť. Za seba a za mojich poslancov v hnutí môžem hovoriť, že sa s nikým nedohadujeme a nič nevymieňame. Keď chcem podporu, idem aj za opozíciou,“ uviedol.

Predseda hnutia dodal, že nemá problém o návrhoch rokovať s predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom či predsedom Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Ficom. „Keď idete požiadať o podporu, ale nič za to neponúkate a vysvetľujete, že je to dobrý návrh a pomôže to ľuďom a nie je to proti politike tej konkrétnej strany, tak vám to môžu bez problémov podporiť. Keď je to o podpore, neznamená to, že ste im za to niečo dali,“ dodal.

Na otázku, či by funkciu ministra financií namiesto politika nemal zastávať odborník alebo krízový manažér, Kollár odpovedal, že „je veľmi dôležité, keď politici sa obklopia dobrými spolupracovníkmi a odborníkmi. Štátny tajomník na ministerstve Marcel Klimek odborníkom je a je na správnom mieste“.