Kollár: Výstavba štátnych nájomných bytov by sa mohla začať ihneď po zmene stavebného zákona (video)

Výstavba štátnych nájomných bytov by sa mala začať po schválení zmien stavebného zákona na jeseň tohto roka. Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár o tom informoval vo videu na sociálnej sieti s tým, že legislatívnu úpravu pripravujú niekoľko mesiacov dva tímy na Ministerstve dopravy a výstavby SR a u podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina).

Financovanie výstavby štátnych nájomných bytov, čo je jedna z hlavných priorít vlády Igora Matoviča (OĽaNO), bude podľa šéfa parlamentu zabezpečené aj z prostriedkov Európskej únie a z úspor sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

Zmena stavebného zákona by mala urýchliť v súčasnosti zdĺhavé stavebné konanie. „Keby sme týmto systémom chceli stavať štátne nájomné byty, tak začneme o desať rokov, no to už bude asi každému k ničomu. Preto musíme najprv zmeniť legislatívu a na jeseň ju prinesieme. Zmeníme legislatívu a môžeme začať konečne stavať štátne nájomné byty,“ povedal Kollár.

Ťažké rokovania s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami

S odvolaním sa na premiéra uviedol, že budú na to peniaze aj z Európskej únie, ale aj zo zdrojov sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS).

„Po ťažkých rokovaniach s DSS-kami námo bolo prisľúbené, že pustia niekoľko miliárd do štátnych nájomných bytov,“ priblížil Kollár. Sporitelia budú mať podľa neho garantovaný jasný úrokový výnos a budú mať garanciu v hodnote bytov.

„Týmto spôsobom to vieme financovať a vieme to spustiť,“ ubezpečil predseda parlamentu. Teraz bude podľa neho o to dôležitejšie ľuďom pomôcť, lebo bývanie bude ťažšie dostupné. „Pozývam aj opozíciu, aby sa k nám pridala a pomohla pri zmene legislatívy, aby sme mohli odštartovať štátne nájomné byty,“ poznamenal Kollár, pričom očakáva, že s rozumnou časťou opozície sa dohodnú.

Keď sa začne výstavba štátnych nájomných bytov, podľa neho to mnohí pocítia a budú môcť bývať „solídne, slušne, v novom a hlavne lacno“.

Náhrada zákona z roku 1976

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nedávno informoval, že rezort sa chce uchádzať o časť prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie najmä na rozvoj dopravnej infraštruktúry, výstavbu nájomných bytov a digitalizáciu územných plánov.

Ešte skôr označil za ambiciózne pripraviť nové stavebné predpisy a predložiť ich do Národnej rady SR do októbra, ako sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

Pri príprave návrhov nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré majú nahradiť zastaraný stavebný zákon z roku 1976 bude rezort dopravy a výstavby len odborne asistovať. Pripravovať a predkladať návrhy zákonov bude na základe novely kompetenčného zákona od 1. júla už podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý.