Kombinácia EPZP a komerčného poistenia zabezpečí najlepšie krytie na cestách v zahraničí

Čerpanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí od júna do augusta 2021 využilo 3 061 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Išlo najmä o lekárske ošetrenia, úhradu liekov či hospitalizácie. Keďže zdravotné problémy sa poistencom nevyhýbajú ani na dovolenke, za hranicami našej krajiny je potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Jeho elektronická verzia je najlepším a najbezpečnejším riešením aj pre deti, ktoré budú prázdninovať napríklad v táboroch bez dozoru a dosahu rodičov. Poistencom zároveň odporúčame, aby pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu, uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

V sledovaných letných mesiacoch minulého roka bolo napríklad v Českej republike lekárom ošetrených 1 231 poistencov VšZP. „V Nemecku to bolo 604 našich klientov, v Taliansku takmer štyri desiatky,“ spresňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Takmer dve desiatky poistencov VšZP vyhľadali lekára vo Francúzsku či Portugalsku. Za lekárske ošetrenia poisťovňa uhradila dokopy 197 559 eur, za ošetrenie zubov 34 539 eur a úhrady za hospitalizáciu našincov v zahraničí predstavovali 1 249 783 eur. Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa počas minulého leta vyšplhali na 1 917 276 eur.

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, pokiaľ má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tento preukaz vydáva bezplatne a platí 10 rokov. „Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť * v členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Použiť ho je možné aj na načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore,“ vymenovala Peterová.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp. ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia. „V týchto krajinách je súčasťou systému tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkom,“ upozorňuje Peterová.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. Kompletné informácie o EPZP je možné nájsť na stránke VšZP.

EPZP nemusíte nosiť so sebou

EPZP už nie je potrebné nosiť do zahraničia vo fyzickej podobe, postačí jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácií VšZP. Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aj svoj preukaz poistenca a v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Vďaka aplikácii majú poistenci cestujúci do zahraničia nepretržite k dispozícii aj COVID pas EÚ, certifikáty o očkovaniach proti koronavírusu či informácie o prekonaní tohto ochorenia.

Po novom už so sebou preukaz poistenca, EPZP či COVID pas nemusia nosiť ani mladí od 15 rokov. VšZP im najnovšie rovnako umožnila začať využívať benefity, ktoré im ponúka mobilná aplikácia. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín. Bezpečnosť tínedžerov zvýši aj sprístupnenie SOS karty prvej pomoci v aplikácii. V karte je možné vyplniť kontakt v prípade núdze, alergie, krvnú skupinu aj chronické ochorenia. Všetky tieto dôležité veci sa zobrazia aj na uzamknutej obrazovke smartfónu.

Funkcia „V mojom okolí„ zas mladým v aplikácii zobrazí najbližších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda najbližšie lekárne, ambulancie, nemocnice a zároveň zobrazí tých poskytovateľov, ktorých zmluvným partnerom je VšZP. V prípade, že lekár mladému poistencovi predpíše e-Recept, zobrazí sa mu v záložke „Do lekárne„ a liek si môže tínedžer sám vyzdvihnúť. Tínedžeri tiež vďaka aplikácii získajú prehľad absolvovaných preventívnych prehliadkach, ale aj o tých, na ktoré majú nárok. Rovnako získajú prístup k mnohým zľavám a benefitom, ktoré im VšZP ponúka.

*Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

