Komédia Keby radšej horelo si zobrala na mušku hoaxy a dezinformácie. Zaujala aj na festivale Berlinale

Novinka Keby radšej horelo je jedným z prvých filmov v česko-slovenskej kinematografii, ktorý sa zameral na mimoriadne aktuálnu tému fake news, dezinformácií a konšpiračných teórií. Takzvané hoaxy (falošné správy) sa v súčasnosti šíria vo virtuálnom priestore s nebývalou rýchlosťou a intenzitou, pričom pandémia ich frekvenciu a závažnosť ešte zvýšila. Zrejme aj z tohto dôvodu nový český film debutujúceho režiséra Adama Kolomana Rybanského zaujal organizátorov prestížneho berlínskeho filmového festivalu Berlinale, ktorí ho tento rok zaradili do oficiálneho programu v sekcii Panorama.

Účasť na festivale Berlinale, na ktorom mala komédia Keby radšej horelo vo februári svoju svetovú premiéru, tvorcov zaskočila a veľmi príjemne prekvapila. „Samozrejme, že sme o niečom takom snívali, ale reálne sme nečakali, že filmový debut neznámeho režiséra bez zahraničného zastúpenia či lobingu si vyberie do svojho programu práve jeden z najväčších festivalov na svete. Je to pre mňa obrovská pocta a príjemná správa, že film môže rezonovať aj za hranicami a jeho humor a téma sú teda zrejme univerzálne,“ vyznal sa mladý režisér Adam Koloman Rybanský. Nadšenie po výnimočnom premietaní v Berlíne neskrýval ani predstaviteľ jedného z hlavných hrdinov, herec Michal Isteník: „Diváci reagovali veľmi presne, ,súzneli‘ s filmom a podľa diskusie po premietaní si z neho vzali presne to, čo sme chceli.“

Dej filmu sa odohráva v jednej českej dedine. Obyvatelia sa pripravujú na Veľkú noc, jarmok je v plnom prúde, chlapi pred krčmou komentujú zelené pivo a nebezpečenstvo chemtrails, keď vtom oslavy naruší dodávka, ktorá narazí do fontány na námestí. Vodičovi sa podarí zmiznúť, všetkým je však úplne jasné, že šlo o teroristický útok. Bezpečnosť celej obce teraz závisí od hasičov, od ich odhodlania a obetavej práce. Nakoniec by bolo azda pre všetkých lepšie, keby radšej horelo…

Pre náčelníka dobrovoľných hasičov Broňu v podaní Miroslava Krobota znamená celý incident nebývalú vzpruhu, stáva sa hrdinom okamihu a pre celé okolie pevnou oporou. Vinníkov nájde v islamských teroristoch, stáva sa veliteľom domobrany a v celej obci rozpúta paniku, akoby sa chystal skutočný vojnový útok. Jeho zástupca Standa (Michal Isteník) je, naopak, submisívny dobrák, ktorého vzniknutá situácia maximálne zneistí. S manželkou čakajú dieťa a on po prvýkrát v živote zažíva, čo to znamená mať prehnaný strach o rodinu. Jeho slabou stránkou je, že príliš verí všetkému, čo mu ľudia povedia a čo nájde na internete. Stáva sa tak ľahkým terčom na manipuláciu zo strany svojho mentora Broňu, ale aj zdrojom mnohých komických situácií vo filme.

Foto: Bontonfilm

V podstate jedinou predstaviteľkou racionálneho myslenia v snímke je Standova manželka, ktorú stvárnila populárna česká herečka Anna Polívková: „Film je o tom, ako sa šíria poplašné správy a ako sa ľudia po ich vypočutí správajú. Ja hrám jednu z mála rozumných postáv, ktorá si uvedomuje, že to všetko je vlastne úplný nezmysel,“ prezradila Polívková.

Hoci komédia Keby radšej horelo nahliada na šírenie dezinformácií prostredníctvom humoru a satiry, cieľom tvorcov nebolo vysmievať sa z ľudí veriacich hoaxom. „Pre mňa je úplne zásadné nesúdiť a nezosmiešňovať ľudí s odlišnými názormi, ale ich, naopak, pochopiť. Základom môjho filmu je snaha porozumieť zmýšľaniu ľudí, ktorí si svoje názory utvárajú pod vplyvom strachu, xenofóbie, populizmu či rozličných dezinformácií. A toto všetko pandémia za posledné roky ešte zosilnila,“ uviedol režisér Adam Koloman Rybanský.

Foto: Bontonfilm

Snímka sa natáčala minulý rok na Morave v Zlínskom kraji, prevažne v obci Chvalnov-Lísky. Režisér Adam Koloman Rybanský si zvolil podobný prístup ako jeho slávne vzory Miloš Forman či Ivan Passer a popri známych hercoch sa niektoré úlohy vo filme rozhodol obsadiť miestnymi nehercami. Podobným spôsobom vznikla i kultová dedinská trilógia Zdeňka Trošku Slnko, seno… Spoluprácu s nehercami ocenil aj jeden z hlavných hereckých predstaviteľov Miroslav Krobot: „Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť a myslím si, že sme tu objavili aj pár talentov,“ prezradil skúsený herec.

Tvorcovia chceli filmom Keby radšej horelo nadviazať na kultové česko-slovenské komédie zo 60. rokov. O tom, či sa im to podarilo, sa budú môcť slovenskí diváci presvedčiť v kinách už 16. júna.

