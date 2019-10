Komentár: Amatérsky svet PS/Spolu narazil na realitu

Namachrovaná politika koalície Progresívne Slovensko/Spolu tvrdo narazila na realitu. Podľa najnovšiemu prieskumu, ktorý zrealizovala agentúra Focus pre reláciu TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom, klesla v porovnaní so septembrom z 13,3 na 11 percent. Od júna tak prišla takmer o tretinu hlasov.

Fanúšikovia PS/Spolu, sklamaní nepresvedčivým pôsobením jej reprezentantov v reálnej politike a premenou, ktorou najmä Progresívne Slovensko za ostatné mesiace prešlo, prirodzene utekajú najmä ku Kiskovi. A niet sa im čo čudovať.

Očarujúca Čaputová je preč

Definitívne je preč doba, kedy si voliči mohli PS stotožňovať s pôsobivým prístupom prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej.

Jej odchodom do najvyššej funkcie stratilo PS lídra, do bodky reprezentujúceho očakávania slušných občanov o zmene štýlu politiky. Bola (a stále je) príjemná a pozitívna, dokáže veľmi principiálne, otvorene a priamo hovoriť o svojich názoroch a postojoch.

V súčasnosti však obraz strany vytvára v prvom rade Michal Truban, ktorý v porovnaní s prezidentkou pôsobí v najlepšom prípade ako rozmaznaný pubertiak. Drogová minulosť, trápne klamstvá, slabé komunikačné schopnosti či infantilné videá v kombinácii s hustými kecami o premiérovi, voličov zjavne skôr odpudzujú.

Naozaj má byť toto ten vytúžený spasiteľ Slovenska? Niekto, kto dá dole Fica, poprace verejné financie a prinesie do politiky slušnosť a odbornosť? Sotva.

Súčasné pôsobenie PS/Spolu zatiaľ nevykresľuje obraz prenikavých politických schopností. V časoch vyšetrovania Kuciakovej vraždy, zverejnenej Gorily a Kočnerovej Threemy s veľkou pompou vytiahli sabatikal. Fakt? To im vyšlo z nejakého marketingového prieskumu, alebo si len robili srandu? Alebo to, nedaj Bože, mysleli vážne a považujú to za svoju najvyššiu prioritu?

Gottwaldovi vnuci

V rámci populárneho ťaženia proti Pente a oligarchom zase navrhujú v mene ich vypudenia z niektorých sektorov niečo nápadne podobné vyvlastňovaniu.

Pri všetkej úcte, nepoznám človeka, ktorý by sa sťažoval na zlý prístup zubárov v Pro Care alebo na predražený nákup u Dr. Maxa. Tie firmy zjavne fungujú, obzvlášť v porovnaní so štátom riadenými zariadeniami na Kramároch, v Ružinove či Petržalke aj s ich nechutnými záchodmi a platenými parkoviskami.

Nikto neobhajuje Haščáka ani jemu podobných. Ak porušia zákon, treba ich súdiť. Ale zámerný útok na vlastníctvo a hodnotu majetku? Všimli si Trubanovci, že sme sa od čias Klementa Gottwalda už predsa len pohli o kúsok ďalej?

V politike ešte nedokázali vôbec nič, ich preferencie sú stále len imaginárne. A už rýpu do základného pravidla, na ktorom stojí rozvoj a prosperita celého moderného a demokratického sveta. A keď budú v parlamente alebo vo vláde, čo príde ďalšie? Komu a čo ešte vezmú? Ozaj sú toto elitní ľudia z podnikateľského prostredia? Ťažko uveriť.

Čakanie na spasiteľa

Úplne ukážkovo sa nepredvádza ani korunný princ tejto dvojkoalície. Bratislavský primátor Matúš Vallo je síce v mnohých médiách veľmi populárny, ale veľa zásadnej práce za ním zatiaľ nevidieť.

Premena bezvýznamného parkoviska na bezvýznamný priestor s pingpongovým stolom a reťazou zo žiaroviek ani namaľované oranžové kruhy namiesto 28 zrušených parkovacích miest život Bratislavčanov asi až tak nezmenia. Inak je všetko pri starom, rekonštrukcia električky do Karlovej Vsi mešká a známi právnici dostali dobrý kšeft.

Mnohí voliči, unavení z nekonečného šafárenia Fica a jeho kumpánov, vkladali do nových strán veľké nádeje. Vďaka Čaputovej stála PS/Spolu na štartovej čiare spasiteľov s veľkým náskokom prvá. Trubanove prešľapy, nezvládnutá komunikácia, kontakty s obávanou agentúrou, spájanou s krajnou pravicou či pokusom o prevrat a likvidáciu prezidenta Čiernej Hory, však ťahajú PS/Spolu dole.

Výsledky prieskumov ukazujú, že mnohí voliči pred ideologickým ukotvením preferujú skôr slušnosť a solídnosť. A tej má, napriek všetkým chybám, Kiska s Remišovou, Janou Žitňanskou, Marekom Hattasom, Miroslavom Kollárom či Jurajom Šeligom, v porovnaní s PS/Spolu na rozdávanie.

Ľudia v pozadí PS/Spolu si už určite uvedomujú, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť.