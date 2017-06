Komentár: Kaliňák by mal začať rozmýšľať nad politickou zodpovednosťou

V prvom rade treba povedať, že policajti zasahujúci cez víkend pri Hronskom Beňadiku podľa dostupných informácií konali v súlade so zákonom. Čo sa týka zákona nepochybili. Prenasledovali osobu, ktorá sa dopúšťala trestného činu. Použili majáky, následne výstražné výstrely, ktorými sa ho zastaviť nepodarilo a následne strieľali na páchateľa idúceho v aute. Potiaľ to všetko sedí.

Lenže otázka je, či takýto zásah, aj keď opakujem v súlade so zákonom, bol nutný. Unikajúcim páchateľom bol mladý muž, ktorý maril výkon úradného rozhodnutia. Teda nie mafián. Nie vrah. Nie drogový díler. Nie zlodej, ktorý si z banky odnášal bohatý lup. Je teda marenie výkonu úradného rozhodnutia dôvod na streľbu? Ohrozuje jeho konanie spoločnosť tak, že je ho nutné zastaviť smrťou? Odpoveď je jednoznačná. Nie.

Kde policajti spravili chyby? Z policajnej správy vyplýva, že hliadka šoféra auta poznala a spoznala. Teda ho aj videla. Inak by predsa nevedeli, že šoféruje auto napriek zákazu súdom. Ak videli šoféra, zrejme aj videli a vedeli, že v aute nie je sám. Teda, keď strieľali na auto vedeli, že môžu zasiahnuť nielen unikajúceho páchateľa, ale aj nevinných ľudí.

Policajti sa dopustili aj taktickej chyby. Keď zistili, že auto šoféruje muž, ktorý to mal zakázané, začali ho prenasledovať. Opäť z policajnej správy vyplýva, že hliadka pri prenasledovaní použila majáky. Nebolo by vhodnejšie, ak vedeli o koho ide, prenasledovať ho bez majákov? Nebolo lepšie privolať si na pomoc ďalšie hliadky, ktoré mu mohli zablokovať cestu, alebo použiť maják na vhodnom mieste? Polícia páchateľa zapnutím majákov donútila k riskantnej jazde, ktorou ohrozoval ďalších účastníkov cestnej premávky. Incident sa odohral v noci. Policajtom nenapadlo, že po ceste môže ísť neosvetlený chodec, alebo cyklista? Pri naháňačke a streľbe tak mohol zahynúť aj ďalší nevinný človek.

Minister vnútra Robert Kaliňák sa pýši, že policajti dostali novú techniku Majú nové silné autá a silné zbrane. Starými „makarovmi“ by neprestrelili ani pneumatiku. Silné autá a dokonalé zbrane sa častokrát dostávajú do rúk mladých chlapcov. Veď sa pozrime, kto slúži na obvodných oddeleniach. Mladí muži bez akýchkoľvek skúseností. Vekom sú často veľmi blízko unikajúcemu šoférovi . Z policajnej správy nevyplýva, že ako starí policajti zasahovali, ale dá sa predpokladať, že išlo práve o mladých policajtov.

Problémom slovenskej polície je nedostatok skúsených a dobrých policajtov. Tí starší a skúsenejší odišli do civilu, pretože začali prichádzať o sociálne výhody. Odliv policajtov začal za čias ministrovania Daniela Lipšica. Policajný zbor sa nepodarilo zastabilizovať ani Kaliňákovi. Práve naopak. Odchody v mohutných vlnách pokračujú. Toto je problémom slovenskej polície a nevyrieši ho ani najnovší návrh Kaliňáka, aby policajti paušálne dostávali 50 eurový príspevok na bývanie.

Bolo by načase, aby minister Kaliňák začal rozmýšľať nad vyvodením politickej zodpovednosti. Dôvodom nie je len streľba s tragickým koncom z uplynulého víkendu, ale aj pád vrtuľníka minulý mesiac, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Príkladom by mu mohol byť bývalý minister obrany Juraj Liška, ktorý rezignoval po páde lietadla so slovenskými vojakmi.

Len na dôvetok, zhodou okolností s hasičmi pri Prešove spadol rovnaký typ vrtuľníka ako spadol v septembri so záchranármi a pacientom pri Banskej Bystrici. Ako je možné, že do vyšetrenia prvej nehody neboli zastavené lety s rovnakým typom vrtuľníkov?

Radovan Pavlík, redaktor agentúry SITA