Komentár: Reakcia na konšpirácie DenníkaN o návštevnostiach portálu Webnoviny.sk

Pozdravujem pán Augustín a pán Struhárik,

reagujem na váš článok uverejnený na Denníku N pod názvom „Tisícky ľudí podporujú Kaliňáka a ani o tom nevedia. Web Teraz.sk má neštandardnú návštevnosť“.

Na stránke Denníka N máte uvedené, že rešpektujete etický kódex novinára. Neviem, čo to znamená pre vaše vydavateľstvo, ale pre moje to znamená, že keď o niekom píšete a tvrdíte alebo naznačujete, že postupoval neférovo, je potrebné mu dať priestor, aby sa k tomu vyjadrit. Možno ste portál Teraz.sk oslovili, ale nás určite nie.

Z toho dôvodu som sa rozhodol na to zareagovať: Tvrdíte v článku, že je jasné, že portál Webnoviny.sk si cez portál Najky.sk pomohol návštevnosťou zo zahraničia (podľa štatistiky najmä v roku 2016), pričom ju dávate do súvisu s podľa vás pochybnou návštevnosťou akú má Teraz.sk.

Najky.sk aj vďaka, ako ste správne usúdili, clickbait a virálnemu obsahu malo majoritnú trafiku zo sociálnych sietí, pričom veľa obsahu, najmä toho pre mladých, sa šíri naprieč nielen slovenskými, ale aj českými stránkami a skupinami. Je to rovnaké, ako keď publikum slovenských youtuberov pochádza z Česka aj zo Slovenska. Je dokonca na slovenskom internete aj web pre mladých, ktorí si pre vysokým návštevám z Českej republiky vytvorili českú verziu webu a webová stránka od začiatku dosahovala dobré čísla. Pokles zahraničných návštev Najky.sk nastal najmä preskupením obsahu v rámci skupiny webov, ku ktorej sa Najky.sk pričlenilo, iným stanovením priorít a najmä aj zmenami v algoritmoch na facebooku.

Mám zato, že vám išlo predovšetkým o negatívnu publicitu médií, ktoré sú z hľadiska segmentu aj návštevnosti v priamej konkurencii s webovou stránkou dennikn.sk a s ktorými súperíte o priečky v čítanosti.

Celkový počet reálnych užívateľov (RU) webov Celý mesiac jún 2018 Všetky RU RU zo Slovenska webnoviny.sk 813 903 678 590 dennikn.sk 674 678 597 268 teraz.sk 634 571 424 466 Zdroj: aimmonitor.sk

Ak by to tak nebolo, tak by ste akékoľvek podozrenia ohľadom návštevnosti riešili interne vrámci – IAB, asociácie združujúcej aj médií tak, ako sa to korektne bežne rieši medzi členmi, kedže aj vy ste jej členom. Dali by ste podnet na preverenie danej situácie, pričom na rozdiel od vášho posudzovania by oni nekonšpirovali, ale pozreli sa aj na interné dáta a celú vec posúdili.

Keď už sa bavíme o návštevnostiach a vy vo vašom článku riešite tieto veci spätne tri roky, tak ste zabudli (alebo účelovo logicky neuviedli) aj médium, ktoré s tým malo podľa môjho názoru jasný a najväčší problém. Tým médiom myslím Denník N, na ktorý upozornilo dokonca Transparency international aj vo svojom článku „Denník N nehrá s čitateľmi férovú hru“.

Takže, keď už budete dávať podnet na IAB metodickú komisiu na preverenie návštevností, tak môžete poriadne dať preveriť aj údajné manipulovanie s číslami najčítanejších článkov v nesúlade so zobrazeniami stránok podľa aimmonitor.

Toto obvinenie ste uzatvorili vašim odôvodnením v článku „Denník N hrá s čitateľmi absolútne férovú hru“, kde ste obvinili aimmonitor prevádzkovaný IAB, že: “nezapočítava napríklad extrémne krátke návštevy… Je stále možné, že v prípade týchto článkov došlo k zlyhaniu počítadla, ktoré nie sme schopní detekovať.”

Na objektívne meranie návštevnosti u všetkých relevantných webov sa dlhoročne využíva meranie od firmy Gemius a nie je s tým takmer žiadny problém. Zaujimavé, že u vás údajné zlyhanie merania nastalo práve vtedy, keď ste čelili obvineniu zo strany Transparency international.

Chápem marketingový záujem, ktorý máte, máme ho úplne rovnaký – teda nárast návštevnosti. Ale nezhodneme sa na tom, že správnym prostriedkom je verejné hejtovanie konkurencie, alebo sústavné vytváranie si nepriateľa. Denník N nie je nezávislou autoritou stojacou nad trhom, ktorá má práve preto právo posudzovať správanie jeho účastníkov. Denník N je súčasťou trhu, jedným z hráčov na ihrisku, a opakovaný zvolený spôsob posudzovania správania konkurentov a celého mediálneho trhu v sérii článkov je presne taký objektívny, ako keby futbalový zápas Anglicko – Argentína pískal anglický rozhodca a kvalitu potravín v Lidli by hodnotil PR manažér Tesca.

Samuel Schlarmann

Výkonný riaditeľ iSITA, Webnoviny.sk