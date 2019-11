Komisia navrhla disciplinárne stíhať Jankovskú a Sklenku pre kauzu Kočnerova Threema

Komisia zriadená pre preverenie podozrení týkajúcich sa sudcov a ich spolupráce so stíhaným podnikateľom Marianom K. navrhuje predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej disciplinárne stíhania voči bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej a sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi. Uviedla to v utorok na zasadnutí rady predsedníčka komisie Elena Berthotyová.

Zdôraznila, že členovia komisie za asistencie polície nahliadli do vyšetrovacieho spisu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Zistili pri tom, že komunikácie, ktoré boli medializované ako komunikácie medzi Marianom K., Janovskou a Sklenkom boli autentické s tými, ktoré sú zaznamenané v spise.

Jankovská si podľa Berthotyovej s Marianom K. vymenila okolo 5 320 správ, a to napriek tomu, že to viackrát verejne poprela. So Sklenkom si Marian K. údajne vymenil až 9 722 správ. Podľa predsedníčky komisie vznikajú v tejto súvislosti podozrenia z porušenia povinností sudcu.

Rada návrh komisie vzala na vedomie a odobrila aj ďalšiu činnosť komisie. Tá plánuje vypočuť ďalších sudcov, opätovne aj niektorých z tých, ktorí už vypočutí boli. Rada chce taktiež identifikovať sudcov, ktorí v komunikáciách nie sú označení.