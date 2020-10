Koncertní umelci píšu Matovičovi, žiadajú bezodkladnú a plošnú pomoc

Domáca kultúrna obec prežíva v súvislosti s pandémiou najťažšie obdobie od vzniku samostatnej SR. V otvorenom liste premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a členom vlády to konštatujú predstavitelia Spolku koncertných umelcov.

O svojej iniciatíve informovali prostredníctvom tlačovej správy. „Koncertní umelci z oblasti vážnej hudby sú mesiace v situácii, keď nevedia, či a v akej forme budú môcť realizovať svoje koncerty a či budú mať nejaký príjem,“ zdôrazňujú signatári.

Umelci v liste zdôrazňujú, že pomoc, ktorú vláda vyčlenila pre všetkých občanov prostredníctvom ministerstva práce, sa k väčšine ich komunity nedostala.

„Má to jednoduchý dôvod. Žiť výlučne z koncertnej činnosti je na Slovensku takmer nemožné a veľká väčšina koncertných umelcov musí mať aj nejaký iný, stabilný príjem. Aj malý, čiastočný úväzok, teda umelcov z paušálnej pomoci diskvalifikoval,“ vysvetlili.

Zároveň koncertní umelci pripomínajú, že všetky civilizované európske krajiny našli v priebehu pandémie koronavírusu spôsob, ako kultúre efektívne pomôcť.

„Vyzývame preto vládu SR na bezodkladnú a plošnú pomoc všetkým dotknutým ľuďom v kultúre a kreatívnom priemysle. V opačnom prípade si už tak ťažko skúšaná komunita umelcov ponesie po odznení pandémie vážne trvalé následky,“ dodali umelci.

Viaceré kultúrne asociácie v pondelok avizovali, že 14. októbra plánujú zorganizovať demonštráciu, ktorej cieľom bude poukázať na aktuálne problémy kreatívneho priemyslu. Protest sa má uskutočniť na Námestí SNP v Bratislave, začiatok je plánovaný na 17:00.

Usporiadateľmi protestu sú Asociácia hudobných klubov Slovenska (AHKS), Združenie hudobných promotérov na Slovensku a Hudobná únia Slovenska.

„Pokúsime sa pokojnou a kultúrnou formou demonštrovať za svoje práva a za pozornosť zo strany kompetentných úradníkov nášho štátu,“ uviedli organizátori. Dodali, že z dôvodu pandémie bude podujatie zorganizované v čo najbezpečnejšom režime.

Vo výzve, na ktorú je vyčlenených 9,5 milióna eur, eviduje Fond na podporu umenia 2 400 žiadostí

Fond na podporu umenia eviduje 2400 žiadostí vo výzve, na ktorú je vyčlenených 9,5 milióna eur. Uviedla to na mimoriadnom tlačovom brífingu ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) s riaditeľom Fondu na podporu umenia Jozefom Kovalčíkom. Milanová informovala, že ak by si každý záujemca požiadal o maximálnu sumu, teda tritisíc eur, z výzvy by sa vyčerpalo zhruba sedem miliónov eur.

Záujemcovia majú ešte tri dni na prihlásenie sa do tejto výzvy. Podľa Milanovej je na vyplnenie jednoduchá a je v nej v čo najväčšej miere odbúraná byrokracia. Ministerka dodala, že peniaze dostanú úspešní kandidáti hneď. Kovalčík doplnil, že niektorí záujemcovia môžu získať peniaze už v novembri. Vysvetlil, že termín výzvy predĺžili, pretože videli, že žiadosti pribúdajú.

Milanová na tlačovej konferencii reagovala aj na problematickú situáciu v kultúre, na ktorú viacerí umelci upozornili v otvorených listoch. Potvrdila, že problémy, s ktorými sa „pasuje“ kultúra, sú frustrujúce. Uviedla, že na MK SR sa rozhodli pre dotačný zákon, ktorým vytvoria novú schému.

Ako dodala, takáto schéma na Slovensku ešte nebola. „Budeme mať možnosť prerozdeľovať prostredníctvom nej peniaze jednotlivcom a potom nezriaďovaným divadlám, ktoré vieme, že mali výpadky,“ priblížila. Plánujú tiež zriadiť register, do ktorého sa budú môcť nahlasovať ľudia z kultúrno-kreatívneho priemyslu, aby ministerstvo vedelo zreálniť čísla takto zamestnaných ľudí.

Šéfka rezortu kultúry vysvetlila, že je pre nich prekážkou, keď nevedia, koľko ľudí reálne v danej sfére pracuje. Dodala, že v súčasnosti nie sú ľahko identifikovateľní, a preto pomoc nemôže byť adresná.