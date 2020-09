Koncesionárske poplatky vyššie o 83 percent? Matovič v statuse na Facebooku nechal odkaz strašiakom

Pracovná skupina pre stabilizáciu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) navrhla zvýšiť koncesionárky poplatok na 8,5 eur.

Tento návrh by mal smerovať do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu a potom do parlamentu. Uviedol to na rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ Jaroslav Rezník. Aktuálna výška koncesionárskeho poplatku je 4,64 eur.

Kompenzácia od štátu

Pracovnú skupinu pre finančnú stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa zriadilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR). Na minulom rokovaní Rady RTVS informoval Rezník, že pracovná skupina, ktorá sa zaoberá modelom financovania RTVS, zatiaľ smeruje k tomu, že ako základný zdroj financovania RTVS zostávajú koncesionárske poplatky.

Ekonomická riaditeľka RTVS Radka Doehring ozrejmila, že z dôvodu oslobodenia od platby koncesionárskych poplatkov, chýba RTVS približne 10 miliónov eur. Zároveň dodala, že v auguste obdržali kompenzáciu od štátu vo výške osem miliónov eur za výpadok z príjmov.

Možnosti na ďalší rozvoj RTVS

MK SR považuje finančnú stabilizáciu RTVS za kľúčový nástroj pre zachovanie duálneho systému vysielania na Slovensku. Pre naplnenie tohto cieľa zriadilo dočasnú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá stabilizáciou verejnoprávneho vysielateľa pod Radou vlády SR pre kultúru.

Rezort kultúry na svojej webovej stránke dodáva, že možnosti na ďalší rozvoj RTVS sú podľa členov pracovnej skupiny taktiež v rozšírení pôvodnej tvorby dramatických programov. Pôvodná tvorba je však podľa nich finančne náročná a aj z tohto dôvodu je nevyhnutné zlepšenie finančnej kondície RTVS.

Účelom pracovnej skupiny je pripraviť návrh modelu financovania RTVS za súčasného zachovania jej verejnoprávnosti a nezávislosti. Skupina zároveň pracuje na návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať súčasný zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.