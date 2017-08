Končím napriek tomu, že to nie je zlatá rozlúčka, tvrdí bronzový Bolt

LONDÝN 6. augusta (WebNoviny.sk) – Mala to byť čerešnička na veľkolepej zlatej šou, ktorú dlhé roky predvádzal najlepší svetový šprintér. Lenže víťazná pointa v podaní Usaina Bolta vo finále stovky v Londýne neprišla.

Na dráhe, kde pred štyrmi rokmi dobyl druhý zo svojich troch zlatých olympijských hetrikov na 100, 200 a 4x 100 m (o jedno zlato z Pekingu 2008 dodatočne prišiel diskvalifikáciou jamajskej štafety), sa tentoraz takmer dvojmetrový Jamajčan musel skloniť hneď pred dvojicou amerických súperov. Napriek tomu, že Bolt v závere poriadne natiahol krok, zo svojich posledných pretekov v kariére na 100 m vydoloval “len” bronz.

Čas 9,95 s je najhorší zo všetkých jeho finálových vystúpení na veľkých pretekoch, hoci aktuálne pre Bolta znamená sezónne maximum. V porovnaní so svetovým rekordom z MS v Berlíne 2009 (9,58) je to rozdiel jednej a možno až dvoch šprintérskych tried. Počnúc Berlínom 2009 Bolt vo finále stovky na MS a OH stále o čosi spomaľoval, vždy to však s výnimkou jednej diskvalifikácie v Dägu 2011 stačilo na zlato. Teraz už nie.

Gatlin si víťazstvo zaslúžil

“Je mi ľúto, že som sa nemohol rozlúčiť tak ako ste to všetci očakávali – so zlatou medailou na krku. Zdolali ma však skvelí súperi a Gatlin si víťazstvo zaslúžil,” povedal v jednej z prvých reakcií Usain Bolt. Neskôr už pred nastúpenými médiami povedal, čo musel: “Touto prehrou sa pre mňa nič nemení. Končím napriek tomu, že to nie je zlatá rozlúčka.”

Hlavný favorit doplatil na slabší úvod finále, horšiu štartovú reakciu (0,183 sekundy) mal len posledný v cieli Číňan Ping-tchien Su. Pre čoskoro 31-ročnú šprintérsku legendu znamenali MS ukončenie víťaznej šnúry 43 behov, ktorú ťahal od 6. júna 2013. Už v semifinále prehral s Colemanom o stotinku (9,97- 9,98) a potom aj vo finále s oboma Američanmi.

Je čas odísť

Bolt roky šprintoval za svojimi víťazstvami s ľahkosťou až bezstarostnosťou v štýle vyznávača hudobného štýlu reggae. Namiesto vypätia v záverečných metroch zvyčajne zvoľnil vedomý si svojho veľkého náskoku a s úsmevom na tvári sa obzeral po súperoch. Teraz bolo všetko inak. Do poslednej chvíle sa bil aspoň o medailu, naťahoval krok, jeho sústredená grimasa na tvári mala ďaleko od úsmevu. A keď sa prvýkrát pozrel smerom k výsledkovej tabuli, v tom pohľade nebola uvoľnenosť a radosť, ale obavy.

“Už po prehre s Colemanom v semifinále som si vravel, že ak nevylepším štart, môžem mať problémy. A keď som vo finále opustil bloky, bolo to ako ´auuu´, tušil som, že to nie je dobré. Napokon som prehral so skvelým Gatlinom a nastupujúcou generáciou Colemanom. Vydal som zo seba všetko, ale nestačilo to. On je veľký talent a budúcnosť. Ja som urobil pre tento šport všetko, čo som mohol, a teraz je čas odísť,” cituje Bolta portál denníka New York Times.

Víťazstvo bolo výnimočné

Zatiaľ čo Bolt si užíval pozornosť médií a fanúšikov akoby bol víťaz, zlatý medailista Gatlin si musel vypočuť bučanie veľkej časti z 55 900 divákov na svoju adresu. Takto mu dali pocítiť dvojnásobnú dopingovú minulosť v kombinácii s medailovou “svätokrádežou” na úkor Bolta. Tridsaťpäťapolročný Gatlin (nar. 10. 2. 1982) pridal po 12 rokoch druhé zlato z majstrovstiev sveta na 100 m a stal sa najstarším víťazom bežeckej disciplíny na MS s výnimkou maratónu v histórii.

“V minulosti som zažil veľa víťazstiev aj prehier, ale toto víťazstvo bolo výnimočné, lebo sa zrodilo v Boltových posledných pretekoch. Na dráhe sme rivali, ale na rozcvičovacom štadióne pred finále sme veľa žartovali. Prvá vec, čo Usain po finále urobil, bola, že mi zagratuloval a povedal, že si nezaslúžim piskot divákov. On je naozaj veľká inšpirácia pre mnohých,” uviedol Justin Gatlin.

USAIN BOLT NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA A OLYMPIJSKÝCH HRÁCH:

OH v Pekingu 2008: 1. miesto 9,69 – vtedy svetový rekord

MS v Berlíne 2009: 1. miesto 9,58 – doteraz platný svetový rekord

MS v Dägu 2011: diskvalifikovaný za predčasný štart

OH v Londýne 2012: 1. miesto – 9,63 – olympijský rekord

MS v Moskve 2013: 1. miesto – 9,77

MS v Pekingu 2015: 1. miesto – 9,79

OH v Riu de Janeiro 2016: 1. miesto – 9,81

MS v Londýne 2017: 3. miesto – 9,95