Kongresmanky prešli do protiútoku, Ilhan Omar označila Trumpa za fašistu

Dve z amerických kongresmaniek, na ktoré už od víkendu každý deň útočí americký prezident Donald Trump, prešli vo štvrtok do protiútoku.

Ilhan Omar, ktorú prezident okrem iného bez dôkazov obvinil z podpory terorizmu, ho označila za fašistu, zatiaľ čo jej kolegyňa Alexandria Ocasio-Cortez vyhlásila, že jeho štvavá rétorika proti ľuďom inej farby pleti než bielej „vystavuje milióny Američnov ohrozeniu“ fyzickými útokmi.

Vytváranie výbušnej atmosféry

„Toto je to, na čo prezident a jeho prívrženci zmenili túto krajinu,“ reagovala Ilhan Omar na pokrik „Pošlite ju späť„, ktorý skandovali Trumpovi podporovatelia na štvrtkovom mítingu po tom, ako na ňu prezident opäť slovne zaútočil. „Som presvedčená, že je fašista,“ myslí si o Trumpovi kongresmanka.

„Toto nie je len o vyhrážaní sa jednotlivým členom Kongresu. Je to o vytváraní výbušnej atmosféry v tejto krajine, ktorá ohrozuje každého ako Ilhan, každého, kto verí v ľudské práva, a ja som presvedčená, že (prezident – pozn. SITA) nesie za vytváranie takejto atmosféry zodpovednosť,“ reagovala na Trumpove výpady Ocasio-Cortez.

Trump zo skandovania nebol nadšený

Trump už takmer týždeň bez prestania útočí na štyri mladé kongresmanky za Demokratickú stranu, ktoré spája to, že sú ostrými kritičkami jeho politiky. Svoje plamenisté prejavy Trump vo štvrtok preniesol z Twitteru aj na predvolebné zhromaždenie v Greenville v štáte Severná Karolína, kde postupne hovoril o každej z nich a všetkým štyrom už tradične odporučil, aby sa odsťahovali zo Spojených štátov.

Prezident neskôr novinárom povedal, že keď sa dav začal dožadovať aby Ilhan Omar odišla z krajiny, nepáčilo sa mu to. „Nebol som nadšený,“ povedal Trump a dodal, že ak by to jeho priaznivci začali skandovať opäť, zastaví ich. Pravda však je, že ich nezastavil, a čo je ešte dôležitejšie, jeho stúpenci skandovali to isté, čo opakovane hovoril on sám.