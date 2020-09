Korčok: Lukašenko si „vypýtal miestenku“ na sankčný zoznam, Slovensko ho ako prezidenta neuzná

Alexander Lukašenko by mal byť zaradený na sankčnom zozname Európskej únie (EÚ). Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS). Povedal to po rokovaní vlády v reakcii na stredajšiu Lukašenkovu inauguráciu za prezidenta Bieloruska.

„Lukašenko si dnešným dňom vypýtal vstupenku na sankčný zoznam EÚ,“ komentoval konanie inaugurácie šéf slovenskej diplomacie. Korčok zároveň vyzval Lukašenka, aby zastavil násilie páchané na demonštrantoch a oznámil, že Slovensko ho neuzná za bieloruského prezidenta.

Alexander Lukašenko vládne v Bielorusku od roku 1994. Vo voľbách 9. augusta dostal podľa oficiálnych údajov 80 percent hlasov, mnohí však toto číslo považujú za zmanipulované.

Výsledok vyvolal hromadné protesty v uliciach bieloruských miest. Tie trvajú už siedmy týždeň, pričom demonštrantov podporuje aj Lukašenkova volebná súperka Svetlana Cichanovská či predstavitelia EÚ.