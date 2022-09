Korčok sa neobáva, že by jeho nástupca zmenil zahranično-politické smerovanie. Káčera však vystríhal pred extrémistami

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala demisiu Ivana Korčoka, ktorý tak ukončil svoje pôsobenie vo funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Lúčiaci sa šéf rezortu zahraničných vecí v tlačovej správe zverejnil svoje stanovisko k odchodu z funkcie a zároveň zablahoželal svojmu nástupcovi Rastislavovi Káčerovi k vymenovaniu do funkcie ministra zahraničných vecí.

Smerovanie krajiny

„Rastislav Káčer má všetku potrebnú výbavu a skúsenosti, aby viedol rezort diplomacie. V jeho osobe je predpoklad kontinuity v zahraničnopolitickom smerovaní našej krajiny,“ napísal Korčok, ktorý bilanciu svojho pôsobenia prenecháva iným.

Za najdôležitejšie ale považuje jasné smerovanie Slovenska v medzinárodných vzťahoch. „Naše miesto je v EÚ a NATO je najlepšia obranná poistka. Dnes každý vidí, že v zahraničnej politike sme už nielen deklarovali, ale aj zodpovedajúco konali,“ konštatuje odchádzajúci šéf našej diplomacie.

Bičovanie vášní extrémistami

Debata okolo obrannej zmluvy s USA a postoje voči ruskej agresii proti Ukrajine podľa Korčoka extrémistom jasne ukázali, že pre nich je Slovensko, jeho obrana, ukotvenie v demokratickom spoločenstve len nástrojom na bičovanie vášní, naháňanie lacných politických bodov a na cynické zneužívanie značne dezorientovanej časti slovenskej verejnosti.

Hlavné riziko pre našu zahraničnú politiku vidí Korčok v tom, že sa môže stať obeťou pretrvávajúceho vnútropolitického konfliktu a nestability menšinovej vlády.

„Ak by sa ‚tamtí politici‘ dostali k moci, budú veľmi dôslední v tom, aby dostali Slovensko von najprv z NATO a neskôr aj z EÚ. Hovorím to s plnou vážnosťou. Je to zrejmé, pretože systematicky, cielene a celkom úspešne kultivujú verejnú mienku na Slovensku proti Západu, ktorý je pre nich priamou hrozbou, pretože jeho podstatou je ich záujmy ohrozujúci spôsob vládnutia, ktorý Západ reprezentuje,“ prízvukuje Korčok.

Boj za liberálnu demokraciu

Dodáva, že toto všetko sa aktuálne balí do obalu svätej vojny proti liberálnej demokracii, akoby hrozba pre naše demokratické spoločnosti prichádzala z Washingtonu, Berlína či Paríža, podľa nich z „dekadentného Západu“.

„Tí, ktorí tomu veria, nech sa spýtajú Ukrajincov, čo k nim prichádza z východu. Nie je to veru vidina ani prosperity, ani bezpečnosti, sú to rakety a bomby, ktoré vraždia nevinných…,“ pridal odchádzajúci minister zahraničných vecí, ktorý má pocit zadosťučinenia z toho, čo ako vláda robili v oblasti zahraničnej politiky.