Korčok sa zastal Čaputovej, kritika na adresu prezidentky pre zlyhané referendum nie je na mieste

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) nerozumie vlne kritiky na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej za to, že sa obrátila v otázke referenda o predčasných voľbách na Ústavný súd SR. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, ak chcela hlava štátu rešpektovať Ústavu SR a základné princípy právneho štátu, nemohla konať inak.

„Aj to, že to politicky jednému spektru nevyhovuje, sa pochopiť dá. Tvrdiť však, že hlava štátu ignorovala „hlas ľudu“, je populizmus v jeho najčistejšej forme,“ skonštatoval Korčok. Podľa ministra niet čo vyčítať tým, ktorí nastavujú zrkadlo vláde a usilujú o jej výmenu, vrátane snahy o vyvolanie predčasných volieb. „To je podstata demokracie, ale v tomto prípade ide o to „ako“ a to je vec zásadná,“ zdôraznil.

Minister doplnil, že platí, že „hlas ľudu je hlas boží“. „Ale netreba zabúdať, že v demokracii je, našťastie, ten istý ľud pod ochranou ústavy a našťastie aj zodpovedných rozhodnutí, ako bolo to, keď sa pani prezidentka spýtala Ústavného súdu SR,“ dodal.

Predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je podľa Ústavného súdu SR (ÚS SR) v súlade s Ústavou SR. Oznámil to minulý týždeň predseda súdu Ivan Fiačan. So žiadosťou na posúdenie ústavnosti prípadného referenda sa na ÚS SR obrátila prezidentka Zuzana Čaputová.