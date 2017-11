Korčok si nemyslí, žeby niečo podcenili v lobingu o liekovú agentúru, Druckerovi vzdal úctu

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Štátny tajomník zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok zagratuloval Holandsku k získaniu Európskej liekovej agentúry, aj keď ho mrzí, že víťazom sa nestalo Slovensko.

Národné záujmy na prvom mieste

„Ale gratulujem Amsterdamu. Bude to dobré miesto. Tak, ako by bola Bratislava. Kandidovalo 16 krajín. To nie je útecha, víťaz však môže byť len jeden. Teší ma, že sme bojovali, a nie som si vedomý toho, že sme niečo podcenili či neurobili v intenzívnom lobingu. Naopak, klobúk dolu pred ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Je to bojovník,“ uviedol Korčok, ktorý je momentálne v Mjanmarsku na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Ázie a Európy (ASEM).

Výsledok podľa Korčoka tiež ukazuje, že aj v Európskej únii sú národné záujmy, a nehovoriac ekonomické, “až” na prvom mieste. „Život v Únii je aj o tom, že raz je prehlasovaný jeden, inokedy druhý. Takýmito skúsenosťami musíme prejsť tak ako všetci,“ dodal Korčok a poďakoval sa všetkým, ktorí dali Slovensku hlasy a takisto sa poďakoval tímu za odvedenú kampaň. Zároveň vyzval kritikov, aby neboli malicherní.

Žreb rozhodol o Amsterdame

Európska lieková agentúra (EMA) sa na základe výsledkov pondelkového hlasovania presťahuje do Amsterdamu. Rozhodol o tom žreb, keď v poslednom kole mali Miláno a Amsterdam rovnaký počet hlasov.

Bratislava napriek tomu, že bola považovaná za jedného z favoritov, nepostúpila do druhého kola. Skončila štvrtá s 15 hlasmi.

Hlasovali predstavitelia 27 členských krajín Európskej únie. Keďže Slovensko sa podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera hlasovania zdržalo, z 26 hlasov išlo po trinásť obom krajinám. Rozhodnúť tak muselo žrebovanie.