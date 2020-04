Koronavírus je podľa Guterresa najväčšou výzvou od druhej svetovej vojny

Pandémia nového koronavírusu je najväčšou výzvou pre ľudstvo od druhej svetovej vojny, upozornil generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

Mohla by pritom podľa neho priniesť recesiu, ktorá „pravdepodobne v blízkej minulosti nemá obdobu“. Vyjadril sa tak pred predstavením správy OSN o možných socio-ekonomických dopadoch pandémie.

Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, na svete prekročil 860-tisíc, a viac ako 42-tisíc ľudí zomrelo.

„Nový koronavírus útočí na jadro spoločnosti, berie ľuďom životy i živobytie,“ povedal Guterres v newyorskom sídle OSN s tým, že „COVID-19 je najväčším testom, akému spoločne čelíme od vzniku OSN“. Vyzval pritom na „okamžitú koordinovanú zdravotnícku reakciu na potlačenie jeho šírenia a ukončenie pandémie“.

Zároveň tiež upozornil vyspelejšie krajiny, že ak nepomôžu tým menej rozvinutým, mohli by „čeliť nočnej more v podobe ochorenia šíriaceho sa ako lesné požiare“. OSN odhaduje, že v dôsledku pandémie by mohlo prísť na celom svete o prácu až 25 miliónov ľudí.