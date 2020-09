Koronavírus ovplyvní udeľovanie Nobelovej ceny za mier, bude v obmedzenej podobe

Slávnostné udeľovanie tohtoročnej Nobelovej ceny za mier, ktoré sa tradične koná 10. decembra na radnici v nórskom Osle, sa pre pandémiu koronavírusu uskutoční v obmedzenej podobe na tamojšej univerzite. Zatiaľ, čo by na radnici mohlo byť zhruba tisíc hostí, organizátori podujatia na univerzite plánujú len sto.

Nebude banket ani koncert

„Je to v mnohých ohľadoch zvláštny a náročný rok. Zažívame to isté, čo mnoho iných, a to, že veci treba spraviť novým spôsobom,“ komentoval situáciu pre nórskeho verejnoprávneho vysielateľa NRK riaditeľ Nórskeho Nobelovho inštitútu Olav Njoelstad.

Pandémia sa dotkla aj banketu a koncertu po ceremónii. Tie sa tento rok nebudú konať, povedal Njoelstad.

Udeľovania cien v ďalších oblastiach sa tradične budú konať 10. decembra, na výročie smrti Alfreda Nobela, vo švédskom Štokholme. Aj tam organizátori naplánovali menšie ceremónie.

Víťaz nemusí byť fyzicky prítomný

Mená víťazov tohtoročných Nobelových cien oznámia od 5. do 12. októbra, pričom laureát ceny za mier bude známy 9. októbra. Na Nobelovu cenu za mier je za rok 2020 nominovaných 211 osôb a 107 organizácií, okrem iných aj švédska aktivistka Greta Thunberg.

V dôsledku pandémie však panujú obavy, či budú môcť víťazi vôbec pricestovať do Škandinávie a svoje ceny si prevziať. „Vzhľadom na súčasnú infekčnú situáciu, je veľmi pravdepodobné, že víťaz alebo víťazi nebudú môcť byť fyzicky prítomní. Na to sa pripravujeme. Preverujeme možnosť mať videospojenie so zasadacou miestnosťou v domovskej krajine oceneného. Môže byť tiež relevantné, aby bol tam prítomný zástupca Nobelovho výboru, ktorý cenu za mier odovzdá,“ povedal Njoelstad.