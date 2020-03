Koronavírus spôsobí viac bankrotov než úmrtí. Získa na tom len Čína a Rusko, tvrdí britský ekonóm

Ekonomické nebezpečenstvo koronavírusu je oveľa väčšie, než jeho zdravotné riziká. Vírus priamo ovplyvní životy ľudí tým, že im zabráni chodiť do práce. Pre svojho zamestnávateľa sa tak v mnohých prípadoch stanú nadbytočnými a v prípade, že majú vlastný biznis, skrachujú. Pre denník The Independent to skonštatoval ekonomický odborník a zakladateľ spoločnosti UK:MENA Hub Omar Hassan.

Z finančných trhov už minulý týždeň zmizli bilióny dolárov. Ak vlády nezakročia, je to podľa Hassana len začiatok.

COVID-19 zabil doteraz na celom svete vyše 6500 ľudí. Ekonomicky však zničí milióny, pretože vírus prišiel v čase finančného úpadku, ropnej vojny medzi Ruskom a Saudskou Arábiou a v čase vojny v Sýrii spojenej s potenciálnou imigračnou krízou.

Očkovať treba aj ekonomiku

Boj proti vírusu by mal preto podľa Hassana zahŕňať aj očkovanie ekonomiky proti prichádzajúcej pandémii paniky. „Ľudské utrpenie môže prísť vo forme choroby alebo smrti. No môže to byť aj neschopnosť platiť účty či strata domova,“ varoval ekonóm.

Najviac utrpia menšie firmy, ktoré už teraz zostali bez potrebných produktov či základných materiálov. K poklesu dodávok prispelo zatvorenie tovární v Číne, ktorá je najväčším exportérom na svete a na jej dodávkach závisí tretina celej výroby sveta.

„Nastal čas, aby boj proti koronavírusu prevzali od lekárov ekonómovia ešte predtým, ako sa táto skutočná pandémia rozšíri,“ myslí si Hassan.

Talianska ekonomika sa už podľa neho nevyhne recesii, čo ovplyvní nielen celú Európu ale aj USA. Ekonomický úpadok sa bude podľa Hassana nabaľovať ako snehová guľa, preto musia vlády zakročiť rýchlejšie a tvrdšie, než pred 12 rokmi v prípade poslednej finančnej krízy.

Je to vojna medzi východom a západom

„Zdá sa, že tu existuje koordinovaná snaha ekonomicky poškodiť západné krajiny a odradiť ich od agresívnej obchodnej politiky, akú zaviedol Donald Trump,“ zdôraznil Hassan.

Vysvetlil, že Čína síce ekonomicky i ľudsky za epidémiu koronavírusu zaplatila, no jej obchodným záujmom bude vyhovovať oslabenie ekonomiky USA a ukončenie vzájomnej obchodnej vojny.

Ďalším faktorom je rusko-saudská ropná vojna. Zhruba 30-percentný pokles ceny ropy podľa Hassana Moskve ani Rijádu krátkodobo neuškodí, no USA si to nemôžu dovoliť. Takýto stav by mohol viesť ku kríze amerického ropného priemyslu, a tým i k prepúšťaniu až k celkovej recesii.

„Ide o viac, než o koronavírus. Ide o ceny ropy či dokonca o globálnu ekonomiku. Ide o rovnováhu medzi východom a západom,“ tvrdí ekonóm. Centrum tohto boja bola podľa neho posledných desať rokov Sýria a zdá sa, že tento konflikt medzi východom a západom teraz prerástol z klasickej vojny do vojny ekonomickej.

Podľa Hassana v tejto vojne vyhrávajú vynárajúce sa superveľmoci Rusko a Čína.

„Aby prežili, Európa a USA budú musieť chrániť budúcnosť svojich malých i veľkých firiem a hľadať príležitosti, ako získať prospech z nového ekonomického poriadku sveta. Ignorovať tieto zmeny im uškodí viac než akákoľvek pandémia,“ ukončil Hassan.