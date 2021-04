Košice pomôžu ľuďom s registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Mesto Košice spustilo tento týždeň službu, ktorá pomôže ľuďom s registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Služba je učená najmä pre tých obyvateľov mesta, ktorí majú ťažkosti s registráciou v online formulári na špecializovaných webstránkach alebo nemajú pripojenie na internet. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Vyškolení operátori

Špeciálne vyškolení operátori Call centra mesta Košice na linke 055/64 19 100 budú k dispozícii každý deň vrátane víkendov od 8:00 do 14:00 hod.

„Vnímame ako svoju povinnosť postarať sa o každého obyvateľa mesta, ktorý sa z rôznych príčin nedokáže sám zaregistrovať do štátneho systému Čakárne na očkovanie, no má o to záujem. Záleží nám na tom, aby každý Košičan, ktorý má nárok na vakcínu, sa k nej čo najskôr aj dostal. Budeme radi, ak tí, ktorí túto našu službu využijú alebo si ju všimnú, o nej dajú vedieť aj ďalším ľuďom,“ hovorí košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Vopred sa pripraviť

Záujemcovia o očkovanie, ktorí sa obrátia na Call centrum mesta Košice, by si mali vopred pripraviť osobné údaje potrebné na vyplnenie registračného formulára. Na začiatku hovoru ich operátor vyzve na poskytnutie súhlasu s ich spracovaním.

Operátori sa následne budú pýtať na meno a priezvisko prihlasovanej osoby, rodné číslo, názov zdravotnej poisťovne, adresu bydliska a kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Aj z marginalizovaných skupín

Ak senior alebo iná osoba nevlastní mobilný telefón alebo e-mail, môže uviesť aj telefónne číslo niektorého zo svojich rodinných príslušníkov a e-mail suseda alebo známeho, ktorému dôveruje.

Po zaregistrovaní do Čakárne na očkovanie bude každému automaticky pridelený termín. Mesto Košice dátum a miesto na očkovanie rovnako ako typ ponúknutej vakcíny nevie ovplyvniť.

Mesto zároveň prostredníctvom vlastných sociálnych pracovníkov bude individuálne pomáhať aj záujemcom z marginalizovaných skupín, ako aj sociálne a zdravotne odkázaným ľuďom, ktorí nevlastnia mobilný telefón a nedokážu tak z Čakárne na očkovanie prijať ani SMS o termíne očkovania.