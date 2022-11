Košická Hlavná ulica bude mať na najbližších pár týždňov svoju novú dominantu. Je ňou tri tony vážiaca jedľa biela, ktorá až dodnes rástla v Mestských lesoch pri obci Kojšov. Ich pracovníci ju v pondelok predpoludní priviezli do Košíc a osadili. Pôvodne mal nový vianočný strom výšku 22 metrov, po úprave a osadení do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici sa jeho výška pohybuje na úrovni 17 metrov. Informoval o tom hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Rozprávkové Vianoce

Slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc vrátane rozsvietenia vianočného stromu a celej výzdoby v meste je naplánované na 5. decembra o 17:00. Neoficiálne však odštartujú už 3. decembra skúšobnou prevádzkou vianočných trhov a 4. decembra Mikulášskym behom, ktorý sa do centra mesta vráti po troch rokoch. Ďalšou atrakciou a súčasťou Košických rozprávkových Vianoc bude aj vyhliadkový kolotoč s výškou 33 metrov, ktorý vyrastie na parkovisku pri známom hoteli na južnom konci Hlavnej ulice.

„Skladať vianočný program je jedna z najkrajších udalostí roka. Druhým dychom musím povedať, že tento rok sa po technickej a finančnej stránke skladá veľmi ťažko. Všetko ťažké je však pre nás výzvou. Vďaka podpore a snahe vedenia mesta a sponzorov sa podarilo vyskladať pestrý, bohatý, rôznorodý program hodný druhého najväčšieho mesta na Slovensku,“ povedal vedúci referátu kultúry Magistrátu mesta Košice Richard Herrgott. Ako ďalej doplnil, pri Dolnej bráne čaká tento rok na Košičanov prekvapenie v podobe nového vianočného symbolu, ktorý nahradí vianočnú guľu, ktorá skrášľovala priestor po minulé roky. Novinku bude mať aj krajina Rozprávkovo v Mestskom parku. K svetelnej výzdobe z rozprávok Perinbaba, Červená Čiapočka a O Jankovi a Marienke pribudne ďalšia známa rozprávka Janko Hraško.

Charitatívna zbierka

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil, že v meste bude LED vianočné osvetlenie, aby výdavky naň čo najmenej zaťažili rozpočet mesta.

Klzisko v Mestskom parku by sa malo otvoriť prvý decembrový týždeň. Aktuálne sa nastavuje chladenie a čaká sa na vhodné poveternostné podmienky. Rozprávkové Vianoce budú mať aj tradičný charitatívny rozmer v podobe Primátorského punču, ktorý sa na Hlavnej bude podávať a predávať každý deň od 5. do 23. decembra v čase od 16:00 do 20:00. „Výťažok z Primátorského punču poputuje rovným dielom štyrom organizáciám, a to tým, ktoré ho nedostali pred rokom, keď sa z dôvodu pandemických opatrení zbierka nemohla konať. Ide o OZ Nestačí len prežiť, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, neziskové organizácie Dorka a Homo Homini. Sme jediní, ktorí prerozdeľujú celý výťažok medzi organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Náklady sú hradené z rozpočtu mesta,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).