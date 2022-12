Košickí poslanci schválili zmeny územného plánu, splnili tak základnú podmienku pre príchod automobilky Volvo

Mestské zastupiteľstvo na minulotýždňovom zatupiteľstve schválilo aj zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.

Zmena územného plánu je jednou z vecí, ktorú bolo mesto povinné v rámci podpísanej investičnej zmluvy splniť pred príchodom automobilky Volvo do priemyselného parku vo Valalikoch. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Impulz do rozvoja regiónu

„Zmena územného plánu je základnou a nevyhnutnou podmienkou, aby sa v regióne vybudovala jedna z kľúčových investícií pre nás všetkých, ktorá bude ovplyvňovať život nasledujúcich generácií. Spoločnosť, ktorá tu ide realizovať veľký projekt automobilky 21. storočia, dá nášmu regiónu impulz do ďalšieho rozvoja. Aby Volvo do Valalík skutočne prišlo, musíme najneskôr začiatkom budúceho roka splniť niekoľko bodov a míľnikov. Schválenie zmien územného plánu je jedným z nich,“ skonštatoval minister hospodárstva Karel Hirman (nezávislý), ktorý bol osobne prítomný na zasadnutí zastupiteľstva.

Zmena územného plánu bude mať veľký vplyv na investície v U.S. Steele a nepriamo aj pri uvažovanej výstavbe horúcovodu z Ďurkova a okolitých obcí do metropoly východu. Zmeny sa uskutočnia v celkovo deviatich košických mestských častiach.

V Šaci, Pereši a Lorinčíku pribudnú nové lokality, kam sa bude môcť dostať MHD a pribudnú tam aj viaceré autobusové zastávky.

Všetci prítomní súhlasili

V Šebastovciach sa upraví trasa plánovaného obchvatu, medzi sídliskom Nad jazerom a Krásnou bude možné začať s výstavbou mládežníckej futbalovej akadémie FC Košice. Za novú podobu územného plánu napokon hlasovalo všetkých 38 prítomných poslancov.

„Volvu v rámci ich investícii a stavieb už nebude stáť v ceste územný plán mesta. Otvorili sme im cestu, aby mohli do Košíc prísť. Takisto má toto schválenie veľký význam pre U.S. Steel a k tomu, aby sme dostali geotermálne teplo do Košíc,“ dodal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).