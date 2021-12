Košický kraj vyhlásil výzvu na podporu turizmu, organizátorov podujatí podporí sumou tristotisíc eur

Košický samosprávny kraj (KSK) spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) vyhlasujú ďalšiu výzvu na podporu cestovného ruchu zo župného dotačného programu Terra Incognita.

Tentokrát chcú prostredníctvom nej osloviť a podporiť organizátorov podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným významom v oblasti športu, kultúry a umenia.

Jedinečný zážitok pre návštevníka

Najlepšie podujatia podporí sumou 300-tisíc eur. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Výzva nadväzuje na predošlú grantovú schému, ktorá podporila návštevnícku infraštruktúru v celkovej sume jeden milión eur.

Cieľom novej výzvy je zvýšiť prostredníctvom kvalitných podujatí atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku kultúrneho cestovného ruchu, ako aj pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok v regióne.

,,Od roku 2020 sa boríme s pandémiou, ktorá výrazným spôsobom paralyzovala cestovný ruch a obmedzila mnohé obľúbené podujatia. Organizátori sa v roku 2021 aktívne usilovali vyhovieť všetkým opatreniam tak, aby sa ich podujatia opäť uskutočnili. Za to im patrí naša veľká vďaka. Prostredníctvom výzvy im chceme v budúcom roku pomôcť, aby získané skúsenosti pretavili do ešte lepšej verzie svojich podujatí. Za posledné roky sme podobnými výzvami podporili aj vznik nových infraštruktúrnych projektov, aj vďaka tomu pomáhame dvíhať kvalitatívnu latku cestovného ruchu v našom kraji stále vyššie a vyššie. Verím, že rok 2022 bude k podujatiam prajnejší a my sa opäť potešíme z ich fantastickej atmosféry naprieč celým krajom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výška podpory je odstupňovaná

Minimálna a maximálna výška podpory sa líši s ohľadom na ich charakter. Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5 do 50-tisíc eur, organizátori regionálnych a TOP podujatí od 3 do 20-tisíc eur.

Aj v roku 2022 podá krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus pomocnú ruku pri podávaní žiadosti, realizácii aj marketingu projektov.

,,Nečakané situácie si pýtajú nové nápady a spôsoby, ako sa prispôsobiť. Aj verejnosť si už mohla všimnúť, že sa mnohé podujatia pretransformovali a organizátori začali využívať nové techniky a formy realizácie. Zúčastniť sa na hybridnom či online podujatí už nie je ničím novým. Samozrejme, osobný kontakt a atmosféra, ktorú človek zažije na podujatí, je nenahraditeľná. Aj preto veríme, že v roku 2022 sa umelci vrátia na pódiá, remeselníci budú môcť prezentovať lokálne tradície, športovci budú bez obmedzení prekonávať samých seba a návštevníci z rôznych kútov Slovenska, ale aj spoza hraníc, spoznajú krásy Košického kraja,“ zdôraznila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.