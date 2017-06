Kotleba si osvojil podobné praktiky ako vláda, hovorí Remišová a poukazuje na podozrivý tender

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Poslanci z klubu OĽaNO-NOVA Gábor Grendel a Veronika Remišová podávajú trestné oznámenie v súvislosti s tendrom na opravu ciest, ktorý uskutočnil Banskobystrický samosprávny kraj.

“Vedenie úradu BBSK malo takmer týždeň, aby predstúpilo pred verejnosť a dôveryhodne vysvetlilo, čo sa dialo okolo súťaže na rekonštrukciu ciest,” povedal dnes na brífingu Grendel s tým, že vedenie kraja sa v rámci vysvetlenia celej situácie malo obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a malo podať vo veci trestné oznámenie, aby vyvrátili podozrenia.

“Namiesto toho sme si vypočuli rôzne konšpiračné teórie o tom, ako to všetko bolo,” skonštatoval Grendel. Podľa neho sú vo veci kompetentné práve spomenuté orgány, preto sa na ne obracajú.

“Pán Marian Kotleba si osvojil podobné praktiky ako táto vláda,” vyhlásila Remišová s tým, že miliónové zákazky vyhrávajú v jeho prípade rovnako ako pri vládnej koalícii čudné firmy. “Aj v parlamente sa správa ako štvrtý koaličný partner,” dodala Remišová

Ako informovala televízia Markíza, v rámci obstarávania na zabezpečenie opravy ciest v Banskobystrickom kraji dostali na predkladanie ponúk stavbári len tri pracovné dni. Deväť z pätnástich súťaží následne vyhrala jedna firma.

Aukcie na všetkých 15 súťaží sa zároveň uskutočnili naraz. Expert na verejné obstarávanie Jaroslav Lexa pre televíziu povedal, že ak by sa stavebná firma chcela zapojiť do každej aukcie, potrebovala by naraz 15 ľudí, za 15 počítačmi. Vedenie Banskobystrického kraja argumentovalo urgenciou opravy ciest a aj výhodnými cenami, ktoré ponúkla víťazná spoločnosť.