Kotlebovci majú dohodu s opozíciou aj Sme rodina a čakajú na vhodnú chvíľu, aby sa ich predseda stal šéfom výboru

Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) čaká na vhodnú chvíľu, aby parlament mohol zvoliť jej predsedu Mariana Kotlebu na post šéfa parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. ĽSNS nemieni odstúpiť od Kotlebovej kandidatúry. Pre agentúru SITA to povedal poslanec a podpredseda ĽSNS Martin Beluský.

„My máme viac-menej dohodu s opozíciou a aj so Sme rodina. Skôr býva problém v tom, že nie vždy sú všetci prítomní. V deň, keď je voľba, je problém zorganizovať, aby tam bolo čo najviac poslancov, ktorí vyjadrili podporu nášmu predsedovi. Podporu by sme mali mať dostatočnú, len zatiaľ nevychádza politická matematika,“ uviedol Beluský.

Nižšie kvórum

Podľa Beluského celá opozícia plus Sme rodina by mohli Kotlebu zvoliť pri nižšom kvóre poslaneckého zboru. Ak by sa teda zúčastnilo na voľbe menej koaličných poslancov, Kotleba by sa mohol stať šéfom výboru. Celá opozícia spoločne so Sme rodina disponujú 72 hlasmi.