Krajiny zapojené do jadrovej dohody s Iránom sa stretnú vo Viedni, chcú diskutovať o jej záchrane

Zástupcovia krajín, ktoré sú zapojené do jadrovej dohody s Iránom sa v nedeľu stretnú vo Viedni. Na schôdzke by mali prediskutovať do akej miery je možné dohodu zachrániť aj napriek tomu, že od nej odstúpili USA a Irán prekročil niektoré limity týkajúce sa obohacovania uránu, ktoré stanovuje.

Európska únia, ktorá bude stretnutiu predsedať, v utorok vo vyhlásení uviedla, že s Čínou, Ruskom, Veľkou Britániou, Francúzskom a Nemeckom preskúmajú „záležitosti súvisiace s implementáciou (jadrovej dohody) vo všetkých jej aspektoch„.

Irán začal otvorene prekračovať úrovne obohacovania uránu, ktoré sú zakotvené v dohode, aby vytvoril nátlak na Európu, aby vykompenzovala americké sankcie, ktoré krajinu tvrdo zasiahli.

V regióne Perzského zálivu je v ostatnom období napätá situácia. Irán v piatok v Hormuzskom prielive zadržal ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou.