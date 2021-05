Král: Za úspechom značky Factcool stojí kvalitné oblečenie za rozumné ceny

Bol jedným z mála, ktorý videl potenciál e-shopu Factcool aj vtedy, keď o tom ostatní pochybovali. Z červených hospodárskych čísel a firmy vhodnej na odpis dokázal vybudovať etablovaný e-shop, ktorý predáva vo väčšine krajín Európy. Za týmto úspechom stojí Petr Král.

Foto: Factcool

Pred vaším príchodom do Factcool bol tento projekt stratový. Prečo ste sa rozhodli napriek tomu doň ísť?

Rozhodovanie bolo v podstate veľmi jednoduché. Pre mňa existovali iba dve možnosti. Buď sa stanem výkonným riaditeľom a s posledným miliónom sa pokúsim o ekonomický zázrak, alebo to jednoducho vzdám. To by však znamenalo nielen koniec e-shopu, ale aj fakt, že o prácu prídu stovky ľudí. Tomu som sa chcel, samozrejme, vyhnúť. Pri mojom rozhodovaní som súčasne cítil veľký potenciál, ktorý firma mala, ale nedokázala ho vtedy efektívne využívať. Mali sme vybudované zázemie, overených dodávateľov. Bolo však potrebné zmeniť naše smerovanie v marketingovej komunikácii.

Čím si vysvetľujete, že sa e-shopu Factcool.sk pod vaším vedením začalo dariť? Aké zmeny ste museli vo firme urobiť?

Na začiatku bolo nevyhnutné urobiť ťažké rozhodnutia v podobe zreálnenia stavu zamestnancov a najmä rozlúčiť sa s veľmi dobre plateným manažmentom firmy, ktorý dlhodobo neplnil očakávania. V rámci reštrukturalizácie bolo nevyhnutné všetko centralizovať do Trenčína, aby sme potiahli opäť za jeden povraz a pravá ruka vedela, čo robí ľavá.

Foto: Factcool

Ako by ste charakterizovali Factcool? Aká je jeho pridaná hodnota a čím sa podľa vás odlišuje od iných obdobných projektov?

Za úspechom Factcool stojí práve naša pridaná hodnota. Je ňou takmer neobmedzená ponuka kvalitných značiek za dostupné peniaze. Viacero značiek, ktoré predávame, sú známe iba lokálne alebo v iných častiach sveta. My ich prinášame aj slovenským zákazníkom. Napríklad značka Trendyol nie je v Európe veľmi známa, a pritom ide o najväčší turecký e-shop. Snažíme sa prinášať ľudom trendy oblečenie, ktoré spĺňa pomer ceny a kvality.

Aký vplyv na váš biznis mala pandémia koronavírusu?

Nástup koronavírusu nás tvrdo zasiahol. Od prijatia prvých opatrení v polovici marca sme pocítili nielen prepad objednávok o 30 – 35 %, ale mali sme ťažkosti aj s dovozom tovaru do nášho skladu a, samozrejme, aj s vývozom k zákazníkom. Nikto vtedy nevedel, čo bude, ale povedali sme si, že na rozdiel od iných firiem nebudeme výrazne obmedzovať marketingové aktivity. A to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, pretože sme zachytili príliv nových zákazníkov v on-line prostredí. Začiatkom apríla sme sa dostali na bežné čísla a počas nasledujúceho týždňa nám začali „covidové Vianoce“.

Foto: Factcool

Myslíte, že záujem o nákup oblečenia cez internet vydrží aj nasledujúce obdobie?

Nákupné zvyklosti sa u slovenských zákazníkov zmenili. Som preto presvedčený, že záujem o nakupovanie cez internet vydrží aj nasledujúce obdobie. Spolu s prijatými opatreniami boli ľudia „donútení“ si vyskúšať tento štýl nakupovania a mnohí z nich pri ňom aj zostanú. Prehodnotia svoje návyky a namiesto víkendového nakupovania v obchodných centrách vyrazia radšej do prírody. Myslím si, že reštaurácie sa skoro vrátia do normálneho režimu, ale v prípade obchodných centier to tak nebude. V blízkej budúcnosti uvidíme, či som sa nemýlil.

Prečo si kúpiť oblečenie cez internet?

Odpoveď je jednoznačná. Je to jednoduché, rýchle nakupovanie. Nikto vás pri tom neobťažuje, môžete si v pokoji porovnať ceny ostatných e-shopov. Výhody nakupovania oblečenia cez internet ďaleko prevyšujú nad negatívom, že si daný tovar nemôžete fyzicky vyskúšať. Sám v kamennom obchode nenakupujem a snažím sa tomu vyhýbať. Výnimka bola moja dovolenka, keď som zistil, že som si doma zabudol krátke nohavice na kúpanie.

Foto: Factcool

Nakupuje oblečenie cez internet aj šéf e-shopu? Čo ste si naposledy objednali?

Asi dva týždne dozadu som si u nás objednával tričká a krátke nohavice Quiksilver a ponožky CoolSocks, ktoré sú z našej výroby. To, čo nájdete na mne, nájdete aj na našom e-shope. Preto z vlastných skúsenosti môžem tvrdiť, že presne viem, čo a v akej kvalite predávame. Za kvalitu predávaných produktov osobne ručím.

Článok vznikol v spolupráci s klientom Factcool.