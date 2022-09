Kráľovná Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucou panovníčkou v dejinách Spojeného kráľovstva a symbolom stability

Vo veku 96 rokov vo štvrtok zomrela britská kráľovná Alžbeta II. Oznámil to Buckinghamský palác s tým, že panovníčka skonala v pokoji vo svojom škótskom sídle Balmoral.

Alžbeta II. sa v priebehu rokov stala symbolom stability a pre mnohých Britov jedinou kráľovnou, ktorú poznali.

Mala mať pokojný rodinný život

Alžbeta II., rodným menom Elizabeth Alexandra Mary, sa narodila 21. apríla 1926 v Londýne Albertovi, vojvodovi z Yorku, a Elizabeth Bowes-Lyonovej, vojvodkyni z Yorku.

Mladú princeznú čakal pokojný rodinný život s rodičmi a mladšou sestrou Margaret, všetko však zmenila abdikácia jej strýka kráľa Eduarda VIII. v roku 1936. Po ňom na trón usadol jej otec, už ako kráľ Juraj VI., a z princeznej Alžbety sa stala jeho nástupníčka.

Princezná sa vzdelávala doma. Učila sa francúzsky, študovala umenie a hudbu a ako nástupníčka na trón napríklad aj ústavné dejiny a právo.

Za mladi sa tiež naučila jazdiť na koni, čo praktizovala do vysokého veku, a bola tiež zdatná plavkyňa. Po dovŕšení 18 rokov sa princezná Alžbeta stala štátnou poradkyňou v neprítomnosti kráľa.

Služba vlasti a najdlhšie manželstvo

Počas druhej svetovej vojny sa spolu s princeznou Margaret z dôvodu bezpečnosti väčšinou zdržiavali na hrade vo Windsore. Vtedy tiež Alžbeta po prvý raz vystúpila na verejnosti v živom vysielaní rozhlasovej stanice BBC.

V roku 1945 sa stala čestnou členkou Ženských pomocných pozemných zborov, kde absolvovala výcvik ako vodička a mechanička a neskôr sa stala čestnou nižšou veliteľkou.

Bola vôbec prvou a zatiaľ jedinou členkou kráľovskej rodiny, ktorá sa pripojila k ozbrojeným službám ako aktívna členka na plný úväzok. Bola tiež posledná žijúca panovníčka, ktorá slúžila počas druhej svetovej vojny.

So svojím manželom, princom Filipom, s ktorým sa poznala od detstva sa zasnúbili a zosobášili v roku 1947. Ich manželstvo, ktoré ukončila smrť vojvodu z Edinburghu v roku 2021, je najdlhšie spomedzi všetkých britských panovníkov.

V roku 1948 sa im narodilo prvé dieťa – princ Charles, po ktorom nasledovali princezná Anna, princ Andrew a princ Edward. Kráľovský pár má dovedna osem vnúčat a dvanásť pravnúčat.

Trón prevzala po smrti otca

Kráľovnou Spojeného kráľovstva a Spoločenstva národov sa Alžbeta II. stala po smrti jej otca vo februári 1952. Korunovali ju 2. júna 1953 vo Westmisterskom opátstve. Mladá panovníčka sa postavila nielen na čelo Spoločenstva národov, ale aj anglikánskej cirkvi, britských ozbrojených síl a stoviek ďalších organizácií.

Alžbeta II. bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva, pričom na tróne bola 70 rokov. Prvenstvo v dĺžke vládnutia dosiahla v septembri 2015, keď prekonala svoju praprastarú matku, kráľovnú Viktóriu.

Bola známa tým, že sa okrem svojich ceremoniálnych povinností vážne zaujímala o vládu a politické záležitosti a zaslúžila sa o modernizáciu mnohých aspektov monarchie.

Od Churchilla po Trussovú

Počas svojej vlády zažila Alžbeta II. mnoho zmien doma i vo svete. Kým bola na tróne ľudia po prvý raz videli let človeka do vesmíru i jeho pristátie na Mesiaci, pokrok vo vede a technike dal spoločnosti napríklad internet, britské kolónie v Afrike a Karibiku nadobudli nezávislosť, ľudí na svojich koncertoch začali zabávať The Beatles, The Rolling Stones, Queen či Elton John, padla Železná opona, rozpadol sa Sovietsky zväz, Juhoslávia i Československo, britskí vojaci bojovali v Egypte, o Falklandy, v Perzskom zálive, Iraku či Afganistane, Severné Írsko po tri desaťročia trápil konflikt, v Londýne sa uskutočnili olympijské hry, Spojené kráľovstvo predstavilo svojím odchodom z Európskej únie termín brexit a svet postihla pandémia ochorenia COVID-19.

Za jej panovania sa na Downing Street vystriedalo 15 predsedov britskej vlády, počnúc Winstonom Churchillom a končiac Liz Trussovou. V Spojených štátoch napríklad za ten čas Bielemu domu šéfovalo 14 prezidentov.

Kráľovná Alžbeta II. bola známa svojou láskou ku zvieratám, najmä koňom a psom. Pravidelne sa zúčastňovala na jazdeckých podujatiach, bola vášnivá chovateľka plnokrvníkov. Jej neodmysliteľnými spoločníkmi boli psy plemien corgi a dorgi (miešanec corgiho a jazvečíka, pozn. red.). Medzi jej menej známe záujmy patrili napríklad škótske tance.