Kráľovná Alžbeta II. oslávi 70 rokov na tróne. Počas vlády zažila rozpad Sovietskeho zväzu či prvý let človeka do vesmíru

Britská kráľovná Alžbeta II. v nedeľu oslávi 70. výročie na tróne. Je prvou britskou panovníčkou, ktorá oslávi takzvané platinové jubileum. Deväťdesiatpäťročná kráľovná, ktorá sa v priebehu rokov stala symbolom stability a pre mnohých Britov jedinou kráľovnou, ktorú poznali, je totiž najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva. Prvenstvo v dĺžke vládnutia dosiahla ešte septembri 2015, keď prekonala svoju praprastarú matku, kráľovnú Viktóriu.

V neprestajne meniacom sa svete je kráľovná Alžbeta II. už stálicou, ktorá zastupuje záujmy Spojeného kráľovstva v zahraničí, teší sa úspechom jej národa, súcití s jeho neúspechmi a vždy sa drží nad politickými spormi. Podľa kráľovského historika Huga Vickersa, ktorý sa zhováral s agentúrou AP, by jej dlhá vláda mohla vyniesť kráľovský prívlastok ako jej predchodcom – Viliamovi Dobyvateľovi, Eduardovi Vyznávačovi či Alfrédovi Veľkému.

„Vždy som si myslel, že by sa mala volať Alžbeta Neochvejná. Myslím, že je to perfektný spôsob, ako ju opísať. Nečakala, že bude kráľovnou, a ujala sa tejto povinnosti,“ vyjadril sa Vickers.

Všetko zmenila abdikácia jej strýka

Princezná Elizabeth Alexandra Mary sa nenarodila ako priama následníčka trónu. Všetko však zmenila abdikácia jej strýka kráľa Eduarda VIII. v roku 1936. Po ňom na trón usadol jej otec Albert, vojvoda z Yorku, z ktorého sa stal kráľ Juraj VI.

Namiesto neho sa v roku 1952 mladá princezná so svojím, už zosnulým, manželom princom Filipom vydala na cestu po Spoločenstve národov, počas ktorej ju 6. februára v Keni zastihla správa o jeho úmrtí. Odvtedy ju svet pozná ako britskú kráľovnú. Korunovali ju 2. júna 1953 vo Westminsterskom opátstve. Mladá panovníčka sa postavila nielen na čelo Spoločenstva národov, ale aj anglikánskej cirkvi, britských ozbrojených síl a stoviek ďalších organizácií.

Zažila mnoho zmien

Počas svojej vlády zažila Alžbeta II. mnoho zmien doma i vo svete, pričom čelila nejednej kríze či škandálu v jej rodine. Za jej panovania ľudia po prvý raz videli let človeka do vesmíru i jeho pristátie na Mesiaci, pokrok vo vede a technike dal spoločnosti napríklad internet, britské kolónie v Afrike a Karibiku nadobudli nezávislosť, ľudí na svojich koncertoch začali zabávať The Beatles, The Rolling Stones, Queen či Elton John, padla Železná opona, rozpadol sa Sovietsky zväz, Juhoslávia i Československo, britskí vojaci bojovali v Egypte, o Falklandy, v Perzskom zálive, Iraku či Afganistane, Severné Írsko po tri desaťročia trápil konflikt, v Londýne sa uskutočnili olympijské hry, Spojené kráľovstvo predstavilo svojím odchodom z Európskej únie termín brexit a svet postihla pandémia ochorenia COVID-19.

Za jej panovania sa na Downing Street dosiaľ vystriedalo 14 predsedov britskej vlády, počnúc Winstonom Churchillom a končiac Borisom Johnsonom. V Spojených štátoch napríklad za ten čas Bielemu domu šéfovalo zhodne 14 prezidentov.

Vzniklo mnoho pamätných predmetov

Platinové jubileum kráľovnej Alžbety sprevádzajú celoročné oslavy, ktoré budú kulminovať 2. – 5. júna počas štvordňového štátneho sviatku. Súčasťou osláv bude tradičná prehliadka Trooping the Colour, koncert v Buckinghamskom paláci či špeciálna Slávnosť platinového jubilea.

Pri príležitosti historického jubilea tiež vzniklo mnoho pamätných predmetov. Kráľovská mincovňa napríklad uviedla do obehu výročnú mincu v hodnote 50 pencí a britská pošta zase predstavila sériu výročných známok.

Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránok royal.uk a bbc.com a archívu agentúry SITA.