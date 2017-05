Krásku a zviera vyhlásili na udeľovaní MTV Movie & TV Awards za film roka

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Za film roka na nedeľňajšom udeľovaní MTV Movie & TV Awards 2017 vyhlásili rozprávkový muzikál Kráska a zviera. Dlho očakávaná snímka získala tiež ďalšiu cenu, ktorú si Emma Watson odniesla za spomínaný film v kategórií Najlepšia herečka vo filme.

Seriálom roka sa stal Stranger Things a pripísal si aj ďalšiu výhru, keď cenu za Najlepšiu herečku v seriáli získala Millie Bobby Brown. Ocenenie v kategórií Najlepší komediálny výkon si prevzal Lil Rel Howery za snímku Uteč, Jeffrey Dean Morgan si odniesol cenu za najlepšieho zloducha, ktorého stvárnil v seriáli Walking Dead. Taraji P. Henson za snímku Skryté čísla získala ocenenie za najlepšieho hrdinu, Aston Sanders a Jharrel Jerome zvíťazili v kategórií Najlepší bozk, keď sa spolu predstavili v snímke Moonlight. Najlepším dokumentom sa stal 13th režisérky Avy DuVernay.

Najlepším moderátorom sa stal Trevor Noah, najlepšou súťažnou reality show je RuPaul’s Drag Race. Cenu za najlepšiu dvojicu si odniesli Hugh Jackman a Dafne Keen za snímku Logan, v kategórií Dojímavý moment zvíťazila scéna Jack a Randall na karate v seriáli This Is Us. Najlepším americkým príbehom je Black-ish, v kategórií Nová generácia zvíťazil Daniel Kaluuya a cenu za najlepší boj proti systému si odniesli tvorcovia filmu Skryté čísla.

Počas slávnostného večera, ktorý sa konal v kalifornskom Burbanku a moderoval ho herec Adam DeVine, vystúpili napríklad rocková kapela All Time Low či speváčka Bea Miller. Zúčastnení tiež mohli vidieť napríklad nový trailer snímky Wonder Woman.

Prehľad víťazov a víťaziek MTV Movie & TV Awards 2017:

Film roka: Kráska a zviera

Najlepšia herečka vo filme: Emma Watson (Kráska a zviera)

Seriál roka: Stranger Things

Najlepšia herečka v seriáli: Millie Bobby Brown

Najlepší bozk: Ashton Sanders & Jharrel Jerome (Moonlight)

Najlepší zloduch: Jeffrey Dean Morgan (Walking Dead)

Najlepší hrdina: Taraji P. Henson (Skryté čísla)

Najlepší moderátor: Trevor Noah – The Daily Show

Najlepší dokument: 13th

Najlepšia súťažná reality show: RuPaul’s Drag Race

Najlepší komediálny výkon: Lil Rel Howery (Uteč)

Dojímavý moment: Jack a Randall na karate (This Is Us)

Nová generácia: Daniel Kaluuya

Najlepšia dvojica: Hugh Jackman & Dafne Keen (Logan)

Najlepší americký príbeh: Black-ish

Najlepší boj proti systému: Skryté čísla

Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.