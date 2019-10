Kravata, klobúčik na hlave, či dokonca sukňa – aj takto sa ľudia v minulosti vystrojili na svah!

Niežeby dnešná lyžiarska móda bola nudná a chýbali v nej extravagantné kúsky, ale čo si ľudia obliekali na zjazdovku kedysi, bolo rozhodne pozoruhodnejšie. Okrem lyžiarskeho odevu pre dospelých zmenami prechádzalo aj detské oblečenie, ktoré sa od dospeláckeho veľmi nelíšilo. Dlhé desaťročia boli základom hrubé ponožky, krátky kabát, čiapka bez alebo s brmbolcom, šál a rukavice z vlny. Ak v päťdesiatych rokoch nosili dospelí na svah šponovky, obliekali ich aj deťom. Keď prišli do módy kombinézy, súčasťou detského oblečenia bola kombinéza. A takto by sme mohli pokračovať ďalej…

Ako sa lyžiarske oblečenie menilo za posledných 100 rokov

Viete, čo bolo typickým odevom jedného zo zakladateľov alpského lyžovania, Mathiasa Zdarskeho? Jednoduchý kabát z lodénu (hustá vlnená tkanina), kravata a klobúk, ktoré pri svojich zjazdoch vždy mal na sebe. Mimochodom, narodil sa a vyštudoval v Česku, po štúdiách odišiel učiť do Viedne a neskôr si kúpil horský statok na území Lilienfeldu v Rakúsku. Žil v rokoch 1856 – 1940.

Na začiatku 20. storočia ste na lyžiach bežne mohli zazrieť mužov vo vlnenom saku a pod nim sveter s nórskym vzorom, avšak na oblečení si dali mimoriadne záležať najmä dámy. Počas lyžovačky sa predvádzali v nedeľných šatách, výrazných klobúkoch, a na krku nesmel chýbať hodvábny šál. Len si predstavte tú situáciu a všetky tie vyjavené tváre, keby ste si v tom čase obliekli luxusné oblečenie určené na lyžovanie dnes… V každom prípade, do obľuby sa začali dostávať kožušiny zvierat a v dvadsiatych rokoch boli klobúky nahradené norkovými čiapkami. Ideálny odev na svah predstavovali vlnené sukne takmer po členky a praktické ovinovačky (pruhy látky na ovinutie lýtok). Skrátka, človek by si zjazdovku ľahko pomýlil s predvádzacím mólom.

Tridsiate roky 20. st. patrili z hľadiska lyžiarskej módy tiež k veľmi zaujímavým, pričom do pozornosti by sme chceli dať pánsku čiapku so šnúrkami na zaväzovanie pod krkom, ktorá vyzerala ako pre letca a lyžiarske okuliare tento dojem svojim tvarom ešte umocňovali.

V štyridsiatych rokoch 20. st. pôsobila spodná aj vrchná časť pánskeho odevu o niečo športovejšie. Ale do akej mieri oblečenie chránilo pred chladom, vlhkosťou a vetrom, je otázne. Karol Bruk, majster Slovenska v alpskej kombinácii v rokoch 1939 a 1944, si vraj musel pod bundu dávať šesť svetrov. Čo sa týka žien, dámsky kabátik vyzeral stále dosť elegantne a na ramenách mal vypchávky.

Päťdesiate roky 20. st. – Okuliare sa začínajú čoraz viac podobať na lyžiarske (alebo potápačské?) tak, ako ich poznáme v súčasnosti. Zmenou prešli aj kožené lyžiarske topánky, konečne sú vyššie ako po členky a namiesto šnurovania sa zapínajú tenkými kovovými klipsami. Osobnosti ako Marylin Monroe, Liz Taylor a Ingrid Bergmann presadili vetrovky a kaliopky (dolu zúžené nohavice, naspodku s gumkou prevliekajúcou sa cez chodidlo) z hladkých, nepremokavých materiálov a na bundách sa objavili zipsy. A ešte stále sú moderné vlnené roláky či svetre s nórskym vzorom.

V šesťdesiatych rokoch 20. st. dominovala v lyžiarskej móde kombinéza a prvenstvo na zjazdovkách si udržala aj v nasledujúcich dvoch desaťročiach. Nórske vzory sú nahradené horizontálnymi pásikmi a kožené lyžiarky s klipsami dorazili aj na naše územie. Tuzemské závody rozbiehajú šitie vatovaných vetroviek a šuštiakových otepľovačiek.

V sedemdesiatych rokoch sa priliehavé lyžiarske nohavice dolu mierne rozšírili a nastupila éra lyžiarok z umelej hmoty. Špecialitou osemdesiatych rokov bola zas čelenka na hlave.

S postupne sa vyvíjajúcimi materiálmi vrchné oblečenie strácalo na objeme, pričom dokázalo lepšie zahriať, bolo viac priedušné a zlepšovala sa aj jeho odolnosť voči poveternostným podmienkam. Posledné desaťročie si nevieme predstaviť šport bez termoprádla, fleecových mikín alebo softshellových búnd. A na hlavách vidno čoraz častejšie i medzi dospelými namiesto čiapok prilby.

V súčasnosti sú lídrami v oblasti lyžiarskej módy značky ako Toni Sailer, Sportalm či Goldbergh. Všetky tri sa zameriavajú na luxusné lyžiarske oblečenie vysokej kvality – vyrobené z prvotriednych materiálov, bezchybne spracované, pohodlné a estetické. Treba však podotknúť, že značka Goldbergh je určená výhradne pre ženy. Spoločným znakom týchto značiek je jedinečný dizajn, pričom každá z nich je výnimočná. Značky Toni Sailer a Sportalm majú navyše spoločné „korene“ v rakúskom mestečku Kitzbühel. Prvá značka nesie v názve meno snáď najslávnejšieho rakúskeho športovca s prezývkou „Blitz from Kitz“, druhá sa zrodila na rovnakom mieste ako známy lyžiar a dodnes na ňom pôsobí.

