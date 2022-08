Kreativite sa medze nekladú a pri tvorbe pre deti to platí dvojnásobne!

Tri dni tvorivosti, ktoré potešia oči aj dušu – to je už tradičný trh dizajnových, handmade a remeselných výrobkov pod hlavičkou portálu SAShE. Od stredy 14. do piatku 16. septembra sa v Starej tržnici stretnú značky, tvorcovia a predajcovia, ktorí verejnosti ponúknu módu pre dospelých aj deti, bižutériu, prírodnú kozmetiku, štýlové doplnky do domácnosti, hračky či neodolateľné pochutiny. A keďže sa so začiatkom septembra spája aj návrat do škôl a škôlok, predstavujeme niekoľko značiek, ktoré sa venujú tvorbe pre deti, ktoré sa na markete predstavia.

Foto: Sashe

Učenie ako zábava

Značka POKETO, to sú didaktické pomôcky pre deti školského i predškolského veku vo forme kníh a hier. Ich cieľom je naučiť, ale tak, aby deti ani nevšimli, že sa učia. Zábava je na prvom mieste!

Na čo treba myslieť pri tvorbe didaktických materiálov pre deti a v čom spočíva účinok používania týchto hier?

POKETO: U nás sa zameriavame predovšetkým na rozvoj a edukáciu detí pomocou hry. Deti sa tak učia prirodzene bez toho, aby si to všimli. Zároveň rešpektujeme, že každé dieťa je iné a naše výukové materiály tomu zodpovedajú. Abecedu či vybrané slová u nás nájdete v niekoľkých formách. Príkladom sú naše abecedy formou nalepovacích puzzle a set Dolepuj a dokresľuj abecedu, v ktorom majú deti väčší priestor pre vlastnú tvorbu.

Okrem zmienených vecí je pre nás veľmi dôležitá vizuálna stránka pomôcok – zameriavame sa na jednoduchú a čitateľnú grafiku. U nás obrázky nezahlcujú, sú jasné, zrozumiteľné a vkusné. Deti chceme totiž rozvíjať aj esteticky, to je pre nás veľmi dôležité.

Mnohé značky pre deti majú za sebou príbeh vychádzajúci z vlastnej skúsenosti. Aký je ten váš?

POKETO: Áno, aj náš príbeh je tohto druhu. Tím Poketo je zložený z troch žien – matiek s chuťou a potrebou k sebarealizácii. Pavla má veľkú fantáziu a nasmerovala ju do našich knižných príbehov, pri ktorých naskakujú rovno aj hry a tie krásne dopĺňajú príbeh. Martina je grafička a vytvára vizuálnu stránku Poketa – má štýl presne odpovedajúci jednoduchému a čistému vizuálu. Adéla sa zase zameriava viac na výukové pomôcky a nápady na ne jej napadajú prirodzene. Sama na prvom stupni školy ako dyslektička prežívala perné chvíľky, všetko musela pretvárať do vlastnej podoby, aby bola schopná informácie pochopiť a zapamätať si ich. No a teraz s narodením našich detí sa to všetko stretlo a vzniklo Poketo. Plus nemôžeme opomenúť externý tím špeciálnych pedagógov, s ktorými všetky naše pomôcky konzultujeme.

Pre aké vekové kategórie sú určené vaše výrobky?

POKETO: Značku rozvíjame neustále a postupne pridávame produkty pre staršie deti – do značnej miery to kopíruje vek našich detí, ktoré sú pre nás hlavnou inšpiráciou a do istej miery aj zadávateľom. Máme teda produkty pre predškolákov i školákov – aktuálne máme vybrané slová a obrázkové recepty pre deti, no recepty si často kupujú aj dospelí. Veľmi pozitívne na ne reagujú otcovia a varia s deťmi. To je presne to, čo chceme.

Čo predstavíte na jesennom trhu SAShE v Tržnici?

POKETO: Predstavíme slovenské produkty, ktoré máme pre deti a ich rodičov, najobľúbenejšie v českej verzii, teda abecedu pre deti, vybrané slová, množstvo hier a obrázkové recepty. Ak sa to podarí, môžete prísť a ochutnať občerstvenie pripravené deťmi podľa týchto receptov.

Foto: Sashe

Chodením k lepšiemu mozgu

Poznávanie prostredníctvom nôh aj doma a zároveň dávka podnetov pre mozog. Senzomotorické koberce little rug simulujú prospešnú chôdzu po rôznych druhoch nerovného terénu.

Mnohé značky pre deti majú za sebou príbeh vychádzajúci z vlastnej skúsenosti. Aký je ten váš?

Little rug: Celý príbeh sa začal problémami s nôžkami nášho prvorodeného syna, kedy sme absolvovali návštevu u fyzioterapeuta a kurz cvičenia pre zdravé nôžky. Navyše sme cítili potrebu mať aj doma pomôcky, ktoré budú nápomocné na ceste za zdravou a správnou chôdzou, avšak žiadne dostupné produkty mi ako architektke nevyhovovali z pohľadu dizajnu. Väčšinou to boli plastové, farebne divoké pomôcky. Preto som senzomotorický koberček skúsila vyrobiť sama podľa svojich predstáv, pričom nesmeli chýbať prírodné materiály. Nasledovalo množstvo pozitívnych reakcií a žiadostí o výrobu ďalších koberčekov, a tak bol na svete little rug.

Od začiatku sme prešli veľký kus cesty. Formoval sa dizajn, kvalita, rozširovala sa materiálová škála, testovalo sa čo funguje a čo nám aj zákazníkom vyhovuje. Aj vplyvom požiadaviek a pripomienok nášho okolia sa naša značka dostala do štádia, v akom je dnes a teší aj iné, nielen naše deti.

Pre koho sú koberčeky vhodné?

Little rug: Určené sú pre celú rodinu, pretože chodidlá sa formujú počas celého života. Vyhľadávajú nás však predovšetkým rodičia detí, ktorým sa vyvíja klenba a formuje chodidlo do najväčšej miery, čo je hlavne do veku šiestich rokov. Vhodné je začať ho používať v čase, keď dieťatko začne samostatne, bez pomoci a opory chodiť a nadobudne sebaistý krok. Horná veková hranica nie je obmedzená. Pri menších deťoch samozrejme vždy s ohľadom na bezpečnosť a pod úplným dozorom dospelej osoby.

Čo je ich výhodou?

Little rug: Senzomotorický koberec je vhodným riešením ako naše chodidlá stimulovať a podporiť aj v domácom prostredí, kde máme možnosť chodiť naboso. Veľkú úlohu v koncepcii little rug zohráva rôznorodosť vnemov (tvarovo aj materiálovo), aby sa chodidlo naučilo terén vnímať, čítať, uchopiť a reagovať naň. Vďaka rôznym povrchom a materiálom dochádza k aktivácii aj drobných svalov chodidla, ktoré sa podieľajú na správnom tvare pozdĺžnej klenby. Chodidlo sa tak cvičí, aktivuje, spevňuje a tak isto dochádza k jeho lepšiemu prekrveniu, čo má pozitívny vplyv na metabolizmus a žilový návrat v chodidlách.

Čo prinesiete na jesenný trh SAShE v Tržnici?

Little rug: Predovšetkým výber našich najobľúbenejších senzomotorických koberčekov v rôznych farbách a prevedeniach, aby si vedel každý vybrať. A samozrejme predstavíme aj našu novinku – senzomotorické drevené puzzle, ktoré bude možné si u nás pozrieť a objednať.

Vrecká pre všetky decká!

Nosiť ich, nenosiť, vymieňať, napĺňať, vyprázdňovať, otáčať. Kto by to povedal, že vrecká na oblečení sa môžu hýbať ako postavy na obrazoch vo svete Harryho Pottera. U značky detskej módy Pokids je to však realita.

Ako dôležité sú vrecká na oblečení pre deti?

Pokids: Je to jedinečný prvok našej značky – vrecká sú odnímateľné, a tak si deti môžu svoje vrecka meniť podľa potreby. Nosiť, nenosiť, dve – tri vrecká, príšerky alebo nejaký textík, všetko je na zákazníkovi.

Na čom stojí váš štýl?

Pokids: Na minimalizme a hravosti.

Mnohé značky pre deti majú za sebou príbeh vychádzajúci z vlastnej skúsenosti. Aký je ten váš?

Pokids: Pracovala som a pracujem v kreatívnej oblasti v reklame a móda bola a je mojím koníčkom. Začalo to tým, že som sa rozhodla svoje nápady zhmotniť. Ako každá mama, aj moje kabelky boli vždy plné kamienkov, kvetiniek a iných vecí, ktoré deti zbierali a chceli si „odložiť“. Tak mi napadlo vytvoriť také vrecká, ktoré budú deti radi nosiť a budú si tam odkladať svoje poklady. Chcela som niečo hravé, čo ich bude baviť. Tieto vrecká viete použiť na všetky produkty Pokids.

Čo predstavíte na jesennom trhu SAShE v Tržnici?

Pokids: Nové vrecká, nové farby mikín, tepláky a nohavice na traky. Ak sa podarí, verím, že to stihnem, tak aj nový sortiment – tričká s vreckom.

Okolo sveta s puzzle

Spoznať rôzne kúty Slovenska, zoznámiť sa s krajinami za oceánom či preskúmať vrcholy Tatier. Značka Lebo Mädveď priniesla na domáci trh hravé skladačky, ktoré pošteklia sivé bunky detí aj ich rodičov.

Ktoré puzzle bolo vaše prvé? Odkiaľ pochádza nápad zamerať sa na naše lokálne témy?

Lebo Mädveď: Hovorí sa, že človek niekedy precestuje celý svet, ale svoju vlastnú krajinu poriadne nepozná. Tak vznikla naša prvá hra Mapucle Slovensko okresy ako darček pre brata, turistického sprievodcu v Ázii. Počas štúdia architektúry sme pracovali s technológiami a materiálom, aký dnes nájdete v našich hrách, a preto bolo nám bolo prirodzené vydať sa týmto smerom.

Pre koho sú určené tieto puzzle a ktoré je najväčšou výzvou?

Lebo Mädveď: V tomto momente vyrábame vzdelávacie hry pre rôzne vekové kategórie. Naše Zveropucle sú určené deťom v škôlkarskom veku, Mapucle Slovensko kraje, regióny, Európa mini či menšie formáty sveta zase pre školopovinné deti. Vysoké Tatry, Mapucle Slovensko okresy, Európa midi, Game of Ur či Folxeso je určené pre milovníkov hier, geografie a vzdelávania. Najväčšou výzvou pre našich hráčov – skladačov je Mapucle Svet MAXI. Toto geografické puzzle pozostáva zo 116 kúskov, ktoré tvoria krajiny a oceány sveta a desať okrajových puzzlí.

Mnohé značky pre deti majú za sebou príbeh vychádzajúci z vlastnej skúsenosti. Aký je ten váš?

Lebo Mädveď: Na začiatku nášho príbehu deti v našich životoch a projekte nefigurovali – študovali sme na vysokej škole a chceli sme vytvoriť hry pre naše okolie, pre ľudí podobných nám. Na začiatku sme boli dosť naivní, netušili sme, že našimi prvými a stálymi zákazníkmi sa stanú rodičia s deťmi, ktorí dodnes tvoria najväčšiu zákaznícku základňu. Postupom času ako sme starli pribudlo jedno dieťa, vďaka ktorému dnes máme aj spomínané Zveropucle.

Čo predstavíte na jesennom trhu SAShE v Tržnici?

Lebo Mädveď: Veľmi radi by sme predstavili novinku, ktorú aktuálne prototypujeme. Zamýšlali sme sa nad svetovou geografiou, nad kútom sveta, ktorý je nami najmenej poznaný a zároveň má najväčší potenciál ľudí niečo naučiť. Na jesennom Sashe preto predstavíme naše nové Mapucle Afrika. Tešíme sa na staré aj nové tváre ľudí a dúfame, že opäť prekvapíme, zabavíme a niečo vás aj naučíme.

SAShE v Tržnici – 14. – 16. 9. 2022

Str: 13.00 – 20.00 hod.

Štv: 13.00 – 20.00 hod.

Pia: 13.00 – 20.00 hod.

Miesto: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Vstup: 2€, pre deti do 12 rokov zadarmo

Event: www.fb.com/events/1178524866275192

Informačný servis