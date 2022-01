Kriechmayr vyhral slávny zjazd vo Wengene, pôvodne pre karanténu ani nemal štartovať

Rakúšan Vincent Kriechmayr ovládol sobotňajší zjazd mužov vo Wengene a v ikonickom švajčiarskom zimnom stredisku nadviazal na svoj triumf z roku 2019. Druhý skončil s odstupom 34 stotín sekundy domáci favorit Beat Feuz a tretie miesto si na slávnom Lauberhorne vyjazdil taliansky zjazdársky špecialista Dominik Paris.

Za víťazom zaostal o 44 stotín sekundy. Líder Svetového pohára Švajčiar Marco Odermatt skončil štvrtý (+0,46), víťaz piatkového zjazdu na rovnakom mieste Nór Aleksander Aamodt Kilde sa tentoraz musel uspokojiť so siedmym miestom.

Vynechal oba merané tréningy

Zatiaľ čo v piatok sa jazdilo zo zníženého štartu ani nie na trojkilometrovej trati, v sobotu pripravili organizátori pretekárom slávny Lauberhorn v plnej kráse so štartom vo výške 2315 m a dĺžkou 4270 m aj so všetkými náročnými miestami a zmenami smeru.

Kým v piatok sa Kriechmayr nezmestil do najlepšej desiatky a obsadil až 12. miesto, v sobotu ukázal kompletnej konkurencii chrbát a zapísal si desiaty triumf vo Svetovom pohári, z toho štvrtý v zjazde. Pôvodne ani nemal štartovať, lebo po prekonanej nákaze COVID-19 pre karanténu vynechal oba merané tréningy, ktoré sú potrebné pre účasť v zjazde. Napokon však vo štvrtok večer obdržal výnimku od Medzinárodnej lyžiarskej federácie a naplno to využil.

Tridsaťročný Rakúšan vyhral vlani v Cortine d’Ampezzo na majstrovstvách sveta zjazd aj super G, medaila zo zimných olympijských hier mu však v zbierke úspechov stále chýba. Chce to zmeniť o pár týždňov v Pekingu.

Vylepšil bilanciu v dlhoročnej rivalite

„Som vďačný za výnimku, hoci by som prijal akékoľvek rozhodnutie FIS. Nečakal som, že mi po nepríjemnej karanténe umožnia súťažiť. Je to výnimočný pocit zvíťaziť v pretekoch, ktoré sa jazdia úplne zhora. Na to sa trénuje celé leto, veľká vďaka preto patrí môjmu kondičnému trénerovi. Bola to v mojom podaní vyrovnaná správna jazda. Mnohí moji konkurenti išli už včera na svoje limity, mne sa to podarilo až dnes,“ uviedol Vincent Kriechmayr v prvej reakcii na webe laola1.a1 aj neskôr pre ORF.

Kriechmayr sobotňajším triumfom vo Wengene opäť o čosi vylepšil rakúsku bilanciu v dlhoročnej rivalite so Švajčiarmi v tomto prekrásnom stredisku pod majestátnymi alpskými velikánmi Eiger, Mönch a Jungfrau. Aktuálne Rakúšania v počte víťazstiev vo Wengene vedú nad Švajčiarmi 18-12. Lídrom hodnotenia zjazdu vo Svetovom pohári zostal Talian Paris, Švajčiar Feuz a Nór Kilde spoločne zaostávajú na druhom mieste o 11 bodov. Kriechmayr je po stobodovom zásahu už piaty.

V celkovom poradí SP má Odermatt na čele už 1075 bodov a náskok 390 bodov pred Kildem. Tretí je Rakúšan Matthias Mayer s 592 bodmi a štvrtý už Kriechmayr (524). Slovák Adam Žampa je stoôsmy, na konte má 14 bodov.